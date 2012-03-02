آیت الله عزالدین زنجانی رای خود را به صندوق انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، این استاد عالی مقام حوزه علمیه ظهر جمعه با حضور در پای صندوق سیار 749 در بیت ایشان، رای خود را به صندوق انداخت.

وی در پای صندوق رای ضمن آرزوی توفیق برای اسلام و جمهوری اسلامی ایران، از مردم خواست با حضور جدی و پرشورشان، نظام را در برابر دسیسه های دشمن بیمه کنند.

آیت الله زنجانی افزود: امیدوارم منتخبان ملت در هنگام حضور در مجلس، برای بهبود معیشت و رفاه مردم ایران برنامه ریزی و تلاش کنند.

این گزارش حاکی است، حضرات آیات اشرفی شاهرودی و خلخالی از استادان برجسته حوزه علمیه مشهد نیز رای خود را به صندوق سیار 749 ریختند.