برنده واقعی انتخابات امروز ملت سرافراز ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه شهرستان ضمن تشکر از کاندیداها و طرفداران آنان که باعث شدند یک فضای رقابتی سالم در ایام تبلیغات انتخاباتی با کمترین تنش به وجود آید، گفت: اختلاف نظرهای احتمالی که در دوران رقابت انتخاباتی پیش می‌آید، ممکن است خدای نکرده کدورت‎هایی را بین برخی برادران و خواهران به وجود آورد اما شما نگذارید این کدورت ها باقی بماند بلکه همه دست رفاقت و برادری به هم بدهید.

خطیب جمعه چناران در ادامه با اشاره به تحولات اخیر جهانی و منطقه‌ای، بحران اقتصادی غرب، جان گرفتن دوباره جریان وال استریت و همزمانی آن با برگزاری اجلاس علیه دولت مردمی سوریه و اظهارات مغرضانه غرب مخصوصا وزیر امور خارجه آمریکا در مورد همه پرسی اصلاح قانون اساسی سوریه را خط زدن صورت مسئله توسط مدعیان دمکراسی و حقوق بشر دانست.

وی اظهار داشت: این گونه اقدامات استکبار و غرب تنها برای فریب افکار عمومی ملت‌های خودشان برای رهایی از این مخمصه‌ها و بحران‌هاست.

حجت الاسلام تاجی با اشاره به هفته احسان و نیکوکاری، کمک به محرومان و نیازمندان را یک وظیفه دینی، اخلاقی، اجتماعی و انسانی دانست و افزود: انفاق عملی خداپسندانه و مورد تاکید مکتب اسلام و سیره و روش پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین بوده است.

وی انفاق به محرومان را معامله با خدا و تجارتی پرسود دانست و تصریح کرد: روح انفاق باید جزء ایمان مردم و فرهنگ عموم جامعه شود.