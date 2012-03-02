مردم برای حضور در انتخابات به حرف دشمن گوش نمی‌ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام محمد کاظم رجایی ظهر جمعه در خطبه دوم نماز جمعه نیشابور اظهارکرد: دشمنان ملت، مردم را به تحریم در انتخابات دعوت کردند اما با حضور گسترده مردم جواب دندان شکنی دریافت کردند.

وی اظهار داشت: آمریکا با سیاه ‌نمایی در بین مردم و بدبین کردن مردم به نظام و انقلاب قصد داشت حضور مردم را در انتخابات کمرنگ کند اما به لطف خدا مردم غیور ایران با حضور حماسی خود سیلی محکمی به آمریکا زدند.

رجایی با اشاره به متهم کردن ایران به تروریسم دولتی یادآور شد: در عراق، افغانستان و پاکستان ردپای آمریکا در تروریسم مشاهده می‌شود و حالا همین آمریکا ضد تروریسم و مدافع حقوق بشر شده است.

وی تصریح کرد: آمریکا فکر کرده است رهبر و ملت ایران از سر و صدای آنها می‌ ترسند و با این ادبیات که تمام پرونده‌ها روی میز است با ما سخن می‌گوید اما ما نه از اوباما و نه از محتویات میز او می ‌ترسیم.

رجایی تأکید کرد: ترور دانشمندان هسته‌ای و تحریم بانک مرکزی از آخرین حربه‌های آمریکا بود اما باید بدانیم که اسلحه آمریکا دیگر گلوله‌ای ندارد و هرچه گلوله داشته است شلیک کرده است.