حضور چشمگیر مردم یزد در انتخابات/ احتمال تمدید ساعت انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تقوایی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اتاق خبر ستاد انتخابات استان یزد اظهار داشت: در بسیاری از شهرستانها از آمار 30 هزار نفری واجد شرایط رای دادن، هشت هزار نفر در چهار ساعت اولیه رای خود را به صندوق انداخته اند.

وی استقبال در حوزه های مهریز، بافق، تفت و میبد را بی نظیر خواند و افزود: در برخی شهرستانها نظیر صدوق نیز برای ارسال تعرفه های جدید، درخواست ارسال شده است.

تقوایی همچنین از تمدید مهلت برگزاری انتخابات در شعب اخذ رای استان یزد خبر داد و بیان داشت: تمدید دو ساعته، 100 درصد صورت خواهد گرفت اما تمدید بیشتر از این زمان، بستگی به حضور مردم در شعب اخذ رای دارد.

وی یزد را یکی از سالم ترین استان های کشور از نظر تبلیغات کاندیداها همچنین از نظر برگزاری انتخابات دانست و عنوان کرد: تاکنون هیچ گزارشی از تخلف در روند برگزاری انتخابات در استان یزد اعلام نشده است.

تقوایی با بیان اینکه روند برگزاری انتخابات و اخذ رای در شعب استان یزد به خوبی در حال انجام است، اظهار داشت: تنها در شعبه های ثابت اخذ رای در شهرستان اردکان به دلیل قطعی مقطعی سیستم از مرکز، در برخی ساعات وقفه کوتاهی در اخذ رای از مردم صورت گرفته است.

وی ادامه داد: اخذ رای در اردکان به صورت تمام مکانیزه است و این شهرستان به دلیل تک کاندیدا بودن یکی از 14 شهرستانی است که در سطح کشور به عنوان شهر پایلوت برگزاری انتخابات تمام مکانیزه انتخاب شده است.