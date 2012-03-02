انتخابات آرام در فیروزآباد/ خلق حماسه بزرگ در جهرم

فرماندار شهرستان فیروزآباد در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت انتخابات در این شهرستان بیان کرد: مردم شهرستان از ابتدای صبح با حضور پای صندوقهای رای حماسه دیگری آفریدند.

جهان بخش بهمنی با اشاره به استقبال باشکوه مردم این شهرستان گفت: تا این لحظه مشکل خاصی در فیروزآباد وجود نداشته و انتخابات در فضایی آرام و امن در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: در این شهرستان 105 شعبه اخذ رای وجود دارد که با بررسیهای اولیه شاهد حضور حداکثری مردم فیروزآباد، پای صندوق رای خواهیم بود.

حضور چشمگیر مناطق محروم جهرم

فرماندار شهرستان جهرم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور با اشتیاق مردم گفت: با توجه به بازدیدهای انجام شده از حوزه های انتخابیه می توان پی برد که حضور مردم در این دوره از انتخابات گسترده بوده است.

داوود ملکوتی افزود: مردم مناطق محروم شهرستان حضور گسترده ای پای صندوقهای رای داشته و حماسه دیگری را خلق کرده اند.

وی اظهار داشت: در این شهرستان 141 شعبه اخذ رای وجود دارد که از این تعداد 50 شعبه سیار بوده و 11 نامزد به رقابت می پردازند.

فرماندار جهرم گفت: انتخابات در این شهرستان با آرامش کامل در حال برگزاری است و تمهیدات لازم نیز اتخاذ شده است.