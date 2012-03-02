نفس آخر و بیعت با ولایت/ فوت پیرمرد همدانی پای صندوق رأی

حسن قهرمانی مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیرمرد 80 ساله همدانی دقایقی قبل از ساعت شروع انتخابات پای صندوق شماره 237 بر اثر عارضه قلبی جان باخت.
وی گفت: محمد آزادی در شعبه حصار راه علی آباد همدان حضور داشت.
همدان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات شهرستان همدان از فوت پیرمرد 80 ساله همدانی در صف رأی گیری انتخابات مجلس نهم خبر داد.
حسن قهرمانی مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیرمرد 80 ساله همدانی دقایقی قبل از ساعت شروع انتخابات پای صندوق شماره 237 بر اثر عارضه قلبی جان باخت.
وی گفت: محمد آزادی در شعبه حصار راه علی آباد همدان حضور داشت.
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