شکوه انتخابات در آذربایجان غربی به اوج رسید

به گزارش خبرنگار مهر، امروز 12 اسفند حماسه شکوه مردمی در این خطه از استان مرزی نه تنها به صحنه بی بدیلی در نظام جمهوری اسلامی به ثبت رسید بلکه نه بزرگی به تحریمها و تهدیدهای استکبار جهانی به خصوص به آمریکای جنایتکار است.

آذربایجان غربی تجربه برگزاری انتخابات زیادی را دارد ولی این بار مردم شوق حضور دیگری را تجربه کردند، همه از ترک و کرد و آشوری و ارمنی به پای صندوقهای رای آمدند و با حضورشان رای به شکست دسیسه ها و توطئه های دشمنی دادند که از مدتها پیش به اشکال مختلف سعی در دلسرد کردن مردمی که آزمون خود را در صحنه همدلی پس داده اند داشتند.

شکوه حضور مردمی نه تنها دشمنان نظام را دچار بهت و حیرت کرده بلکه مسئولان نظام را برای عزمی راسخ تر در جهت خدمتگزاری به مردم جزم تر می کند.

ابهت پوشالی استکبار جهان با مشارکت حداکثری مردم ایران در انتخابات شکست

عضو اجرایی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آذربایجان غربی حضور مردم در پای صندوقهای رای با وجود بارش شدید برف، کولاک و سرما را بی نظیر دانست و گفت: با حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای یکبار دیگر ابهت دشمن درهم شکست و جهانیان شاهد بی اعتباری بدخواهان نظام اسلامی ایران شدند.

طاهر بخشایی ادامه داد: مردم با بینش سیاسی بالای خود، تمامی توان خود را برای شکست حربه های دشمنان بکار گرفته و امروز با هوشیاری کامل مردم در برابر دشمنان این مرز و بوم و بدخواهان نظام ایستاده و با لبیک گویی به ندای مقام معظم رهبری وفاداری خود را به نظام اسلامی و ولایت فقیه نشان دادند.

نظارت 6800 بازرس به روند اجرای انتخابات در آذربایجان غربی

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات آذربایجان غربی از نظارت بر روند انتخابات از نخستین ساعات آغاز تبلیغات کاندیداها در استان خبر داد و افزود: در این راستا شش هزار و 800 نفر از بازرسان ویژه هیئت نظارت بر انتخابات آذربایجان غربی در روند برگزاری انتخابات مشارکت دارند.

حجت الاسلام عبدالرحیم نیساری با اشاره به اعزام این بازرسان به 6 حوزه انتخابیه ماکو، خوی، سلماس، میاندوآب، ارومیه، نقده و اشنویه، ادامه داد: نتایج این بازرسیها به صورت گزارشاتی از فرمانداریها و شعب، جمع آوری و به مسئولان و مردم ارائه می شود.

مردم با شرکت در انتخابات غرور ایرانی را به دنیا نشان دادند

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی نیز در خصوص انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: مردم ایران اسلامی به وی‍ژه مردم آذربایجان غربی غرور ایرانی را به نمایش گذاشته و دشمنان را مایوس کرده اند و صفوف منظم در پای صندوق های رای، زنجیره انسانی برای مقابله با توطئه های دشمنان است.



محمد یوسف شاکری با اشاره به اینکه این حضور شعور و بلوغ سیاسی مردم را به وضوح نشان می دهد، اظهار امیدواری کرد: تا پایان رای گیری صف های طولانی در شعبات اخذ رای راه افتاده و مردم با تمامی توان نامزدهای اصلح را انتخاب کنند.

مردم با مشارکت گسترده در فریضه الهی انتخابات سیلی محکمی به چهره منفور استکبار زدند

حجت الاسلام سیدمحمد موسوی امام جمعه سلماس ضمن تقدیر از حضور مردم پرشور و گسترده مردم در پای صندوقهای رای، افزود: از اینکه مردم با بصیرت به فرمایشات رهبر معظم انقلاب لبیک گفته و در پای صندوقهای رای حضوری پرشور دارند خوشحال هستیم.

فرماندار سلماس نیز با اشاره به استقبال پرشور مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر ادامه امانتداری از سوی مجریان انتخابات، گفت: مجریان با توجه به معیار امانت‌ داری کامل از میان داوطلبان انتخاب شده و با قانون‌ مداری توام با شفافیت مراحل انتخابات را پیگیری می‌کنند.

مرتضی نظری حضور باشکوه و گسترده ملت ایران در انتخابات را پشتوانه‌ ای برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: ملت ایران امروز با حضور در پای صندوقهای رای حمایت خود را از نظام و انقلاب ثابت و انسجام و وحدت واقعی را به رخ جهانیان کشیدند.



مردم انقلابی و حماسه سازان کرد مهاباد نیز از اولین دقایق زمان رای گیری، با وجود بارش شدید برف به شعب اخذ رای مراجعه کرده و با لباس های محلی کردی در انتخابات حضوری افتخار آفرین دارند.

مردم چالدران در شمال آذربایجان غربی هم با حضور گسترده خود در پای صندوقهای رای در نخستین ساعات شروع رقابت 11 نماینده مجلس شورای اسلامی این شهرستان، حماسه ای دیگر را رقم زدند.



مردم چالدران در شعبه‌های مختلف اخذ رای از ساعات اولیه روز جمعه 12 اسفند ماه برای ثبت حضوری دیگر با شور و شعف خاصی در پای صندوق‌های رای حاضر شده‌اند و آماده پاسخ گویی دندانشکنی به دشمنان ایران اسلامی هستند.



انتخاب اصلح شالوده مجلسی توانمند و مقتدر است

رئیس ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شواری اسلامی در شاهین دژ انتخاب اصلح را شالوده مجلسی توانمند و مقتدر در عرصه های داخلی و بین المللی دانست و افزود: انتخاب افراد متخصص ، متعهد و ولایت مدار موجب ترس دشمنان نظام و انقلاب می شود.

بهروز بهروز ادامه داد: حضور آگاهانه مردم در ساعات اولیه رای گیری با توجه به بارش شدید برف در پای صندوقهای رای نشان از شعور سیاسی آنان است و غرور و افتخار ملی کشور را رقم می زند.



از حوزه های 9 گانه انتخابیه آذربایجان غربی 172 نفر برای نمایندگی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد شده که از این تعداد 92 نفر تایید صلاحیت شده و با انصراف پنج کاندیدا رقابت انتخاباتی در بین 87 نفر در حال جریان است.



امروز 12 اسفندماه سالجاری دو میلیون و سه هزار و 82 نفر در آذربایجان غربی واجد شرایط رای دادن که از این تعداد 66 هزار و 550 نفررای اولی هستند در پای صندوقهای رای حضور یافته و تکلیف 12 کرسی نمایندگی در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ارومیه حضور می یابند.



در راستای برگزاری انتخابات سالم و قانونمند یک هزار و 862 نفر برای صیانت از آرای مردم به عنوان بازرس فعالیت و یک هزار و 855 شعبه ثبت نام و اخذ رای ایجاد می شود که از این تعداد 805 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق شهری و 1050 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق روستایی استان مستقر می شود.



آذربایجان غربی با 9 حوزه انتخابیه، 17 شهرستان 38 شهر و 136 دهستان 12 کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد که سه نفر از حوزه انتخابیه ارومیه، دو نفر از حوزه انتخابیه میاندوآب، تکاب و شاهین دژ و از حوزه ها انتخاباتی مهاباد یک نفر ، نفده و اشنویه یک نفر، سردشت و پیرانشهر یک نفر، بوکان یک نفر، سلماس یک نفر، خوی و چایپاره یک نفر، ماکو، چالدرن، شوط و پلدشت یک نفر به مجلس شورای اسلامی راه می یابند.



همزمان با 12 اسفند روز برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی 194 نفر از رسانه های مختلف شامل 55 خبرنگار و عکاس و فیلمبردار از رسانه های مختلف از جمله مطبوعات محلی، نمایندگی خبرگزاریها و روزنامه های سراسری و صدا و سیما و مابقی خبرنگار، عکاس و فیلمبردار 17 شهرستان استان است.