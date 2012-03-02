رای دهندگان مشخصات نامزدها را کامل بنویسند

شکرالله افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به منظور جلوگیری از تضییع حق نامزدهای انتخابات، مردم در هنگام نوشتن آرا مشخصات نامزدهای مورد نظر خود را که شامل نام، نام خانوادگی، کد و یا شهرت آنها است، به صورت کامل و خوانا قید کنند تا حقی از نامزدهای انتخابات، در هنگام شمارش و احتساب آرا ضایع نشود.

وی تصریح کرد: این امر در اطلاعیه 21 ستاد اتنخابات کشور با استناد به ماده 20 قانون انتخابات مورد تاکید قرار گرفته است.

وی گفت: براساس بند 2 ماده 27 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، سن انتخاب کنندگان 18 سال تمام است یعنی کلیه متولدین روز 12 اسفندماه سال 72 و قبل از آن می توانند با حضور در شعب اخذ رای اولین حضور خود را در انتخابات به ثبت رسانده و رای بدهند.

افتخاری افزود: نمایندگان نامزدهای انتخاباتی می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، بدون دخالت در امور اجرائی، مراتب امر را به هیئت های اجرائی یا نظارت شهرستان یا بخش کتبا گزارش کنند.

وی در خصوص شرایط و ضوابط رای گیری در شعب اخذ رای سیار گفت: کلیه ضوابط و قوانین انتخاباتی که در شعب ثابت مورد تاکید است، در شعب سیار نیز لازم الاجرا بوده و رای دهندگان در بیمارستانها و پادگانها نیز صرفا در قبال ارائه شناسنامه می توانند رای دهند.

وی تاکید کرد: به منظور روند مطلوب انتخابات در استان ها تا کنون 22 اطلاعیه از ستاد انتخابات کشور ارسال شده که با اجرای مفاد آن سلامت و امنیت انتخابات در همه استانهای کشور تضمین می شود.