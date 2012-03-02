رفاقت بین نامزدهای انتخابات تداوم یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علاءالدینی ظهر امروز در خطبه ‏های نماز جمعه افزود: فارغ از انتخاب هر فردی با رأی مردم به عنوان نماینده مجلس، نتیجه اصلی رقابت امروز کاندیداهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی باید رفاقت فردای آنها باشد.

وی بیان کرد: نکته حائز اهمیت در این میان، تداوم رفاقت بین نامزدهای حاضر در گود رقابت در عرصه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.

امام جمعه دماوند با اشاره به تأکیدات اسلام بر امر انتخابات ادامه داد: در قرآن واژگانی همچون "اجتبا"، "شورا" و "اصطفا" پیرامون تشریح اهمیت امر انتخاب و مشورت در جامعه اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است.

وی یادآور شد: اجتبا در قرآن کریم به معنای انتخاب و اصطفا که نامی از اسامی متبرکه رسول مکرم اسلام (ص) یعنی مصطفی نیز محسوب می ‏شود، به معنای انتخاب شده، آمده است.

علاءالدینی اضافه کرد: شورا نیز از جمله تأکیدات دین مبین اسلام است که به واسطه سوره‏ای به همین نام و آیاتی متعدد، اهمیت آن را به مسلمانان گوشزد می‏سازد.

وی تأکید کرد: در قرآن کریم خطاب به پیامبر اسلام آمده است که "ای پیامبر با این مردم مشاوره و در جامعه اسلامی به رای آنها اعتنا کن".

امام جمعه دماوند افزود: با اشاره به یکی از جنگهای صدر اسلام یادآور شد: از نکات جالب این آیه شریفه، نزول آن پس از واقعه جنگ احد بود.

وی عنوان کرد: احد از جمله جنگهایی بود که مسلمانان را با شکستی سخت مواجه ساخت و مشورت به عنوان یکی از دلایل این شکست بیان شد، زیرا نظر شخص پیامبر رویارویی با سپاه کفر در داخل مرزهای مدینه و نظر برخی از اصحاب برپایی این مصاف در خارج از آن حوزه بود.

امام جمعه دماوند افزود: این شکست مسلمانان در جنگ می ‏توانست جایگاه مشورت و رأی گیری را در جامعه اسلام با تزلزلی بزرگ همراه کند.

وی بیان داشت: اما خداوند متعال با نزول این آیه فرمود که مشورت در جامعه اسلامی از ملزومات است و اگر در مواردی مشورت دچار خلل، لغزش و شکست هم شد، نباید اصل مشورت از جامعه حذف شود.

مشورت در اسلام از جایگاه و منزلتی بی بدیل برخوردار است

علاءالدینی ادامه داد: مشورت در اسلام از جایگاه و منزلتی بی بدیل برخوردار است و انتخابات راهی صحیح برای دستیابی به این امر مؤکد خداوند تبارک و تعالی قلمداد می ‏شود.

وی با تشریح واژه شورا در فرهنگ لغت عربی گفت: در فرهنگ لغت عربی، واژه شورا از کلمه "شور" برگرفته شده است.

امام جمعه دماوند اضافه کرد: معنای دیگر شور در زبان اعراب با عسل، انواع فرآورده‏ های این محصول نماد شیرینی و جایگاه نگهداری آن آمده است.

وی بیان کرد: این وجه تشابه کلماتی مانند شورا، انتخابات و عسل نشان ‏دهنده حلاوت بی‏ حد و حصر این اصل مهم در اسلام ناب محمدی(ص) است.