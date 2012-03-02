تاکنون هیچ تخلف انتخاباتی در کردستان گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی خسروپناه ظهر جمعه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی کردستان در شعبه اخذ رای واقع در مسجد جامع سنندج اظهار داشت: از زمان آغاز انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای خبرگان رهبری تاکنون هیچ تخلفی در استان گزارش نشده است.

وی با اشاره به اجرایی کردن اقدامات و تمهیدات لازم در راستای برگزاری انتخاباتی باشکوه در استان کردستان یادآور شد: هیئت های نظارت و اجرایی تمامی تلاش خود را برای برگزاری انتخابات باشکوه به کارگیری کردند و خوشبختانه تاکنون میزان حضور مردم در صحنه نیز قابل توجه است.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان کردستان یادآور شد: نمایندگان هیئت نظارت در تمامی شعبه های اخذ رای حضور دارند و تا این لحظه نیز با جدیت کامل روند برگزاری انتخابات را نظارت کرده اند و انتظار می رود که با اعمال دقیق قوانین و مقررات شاهد وقوع هیچ گونه تخلفی در این استان نباشیم.

خسروپناه با دعوت از مردم استان کردستان برای حضور پرشور در انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای خبرگان رهبری افزود: حضور در این انتخابات بار دیگر نظام را در مقابل توطئه های دشمن بیمه می کند و به همین دلیل مردم باید حضوری پرشور در صحنه داشته باشند.

وی در پایان گفت: در صورت بروز و وقوع هر گونه تخلفی هیئت نظارت در سراسر استان اقدامات لازم را برای برخورد قاطع با آن عملی و اجرایی می کند.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای خبرگان رهبری از صبح امروز در کردستان آغاز شده است و مردم حضوری پر شور در صحنه داشته اند.