به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد صبح جمعه در جریان بازدید از شعبه 35 واقع در آموزشکده دخترانه قائم در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت حضور مردم در پای صندوق‌های رأی، اظهار کرد: در انتخابات امروز 11 هزار نفر مسئولیت برگزاری انتخابات در استان را برعهده دارند و خوشبختانه تا این ساعت گزارش‌های رسیده حاکی از استقبال باشکوه مردم است.

وی ادامه داد: خوشبختانه تا به این لحظه شرایط برگزاری انتخابات بسیار عالی گزارش شده است و امیدواریم مردم نیز با حضور خود در انتخابات، مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان بزنند.

رئوفی نژاد با اشاره به اینکه حضور مردم در انتخابات نشان‌دهنده وفاداری آنها به نظام است، افزود: دوست‌داران نظام چشم امیدشان به این انتخابات است و باید مردم به این نکته توجه داشته باشند که انرژی آنها از مردم ایران گرفته می‌شود.

استاندار زنجان به دلیل حضور مردم در همه عرصه‌های نظام اشاره کرد و افزود: دلیل این امر ولایی بودن نظام، حکومت شیعی و به خاطر احساس مسئولیت است و این موضوع وظیفه مسئولان را سنگین‌تر از گذشته می‌کند.

رئوفی نژاد افزود: امروز امتحان بزرگی پیش روی مردم است که قطعاً در این زمینه سربلند خواهند شد.