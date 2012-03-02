حضور پرشور اصفهانی ها در صفوف صندوق های رأی

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از مدت‌ها تمام گوشت و خون دشمنان را به لرزه در آورده بود و اینک 12 اسفند ماه ملت مبارز و انقلابی ایران با حضور خود در پای صندوق‌های رأی و با جوهر انگشتان خود ضربه‌ای سهمگین به پیکره و اندام دشمنان و استکبار جهانی وارد می‌کنند.

12 اسفند ماه سبب آفرینشی دیگر برای ایران و ایرانیان می‌شود و چشم‌های دشمنان را به صلابت و استواری ملت همیشه حاضر در صحنه ایران خیره نگاه می‌دارد.

استکبار جهانی و صهیونیسم از مدت‌ها پیش با نقشه‌ها و توطئه‌های خود به دنبال از پای در آوردن این ملت بوده‌اند اما گوش ملت این مرز و بوم به تحریم‌ها، تهدید‌ها و اقدامات دشمنان بدهکار نیست و این انتخابات هماننده دوره‌های گذشته به پیروزی و صلابت ملت ایران در مقابل تمامی خیره‌سری‌های دشمنان می‌شود.

انقلاب اسلامی ایران انقلاب حماسی و آزاده‌خواه فرزندان این مرز و بوم است و 12 اسفند ماه رأی این ملت نیز بار دیگر مرز و بوم ایران در مقابل تمامی فتنه‌ها، توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان حفظ می‌شود.

مسئول نهاد رهبری دانشگاه پیام‌نور استان اصفهان گفت: دشمنان ایران و اسلام بدانند که توطئه‌ها و اقداماتشان بر علیه ایران نه تنها انتخابات را به چالش نمی‌کشاند بلکه اراده ملت را برای حضور در انتخابات افزایش می‌دهد.

حجت‌الاسلام مهدی مستأجران با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس باید هم‌تراز با معیار‌های باشند، اظهار داشت: این افراد نباید با اتکای به کانون‌های قدرت و ثروت به مجلس وارد باشند و اصول کلی انقلاب را نادیده بگیرند.

وی با اشاره به اینکه همراهی تمامی نمایندگان مجلس با مردم و به ویژه اقشار محروم جامعه امری ضروری است، ادامه داد: کاهش و ساماندهی مشکلات مردم باید در صدر برنامه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد و این افراد باید با پیروی از عدالت و ولایت فقیه درمجلس قدم بگذارند.

مسئول نهاد رهبری دانشگاه پیام‌نور استان اصفهان تصریح کرد: دشمنان ایران و اسلام بدانند که توطئه‌ها و اقداماتشان بر علیه ایران نه تنها انتخابات را به چالش نمی‌کشاند بلکه اراده ملت را برای حضور در انتخابات افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه رأی مردم در صندوق‌های رأی همانند پتکی بر سر دشمنان است، ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران هر سال ارزشمند‌تر می‌شود و عیار و ارزش این انقلاب با حضور مردم در تمامی صحنه‌ها افزون‌تر می‌شود.

مستأجران تاکید کرد: نمایندگان باید با ورود به مجلس قانون را نسبت به موارد مورد نیاز اعمال کنند.

یکی از مردم شهید‌پرور اصفهان حاضر در پای صندوقهای رای با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران از آن مردم است، بیان داشت: حضور در انتخابات را وظیفه شرعی، دینی و ملی خود می‌دانم و با حضور خود در این حماسه دشمنان را با ناامیدی مواجه می‌کنم.

وی گفت: رنگ و بوی ایرانی بودن خود را با حضور در انتخابات به تمامی دنیا نشان می‌دهم و دشمنان بدانند تمامی خواب‌های آنها باطل است.

یکی از دانش‌آموزان رأی اولی که در پای صندوق‌های رأی حضور یافته بود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به عنوان یک فرد ایرانی با حضور خود در انتخابات اتحاد و یکپارچگی خود را با تمامی هموطنانم به تمامی دنیا نشان می‌دهم.

وی با اشاره به اینکه تمامی ملت باید دست به دست هم بدهند واقتدار و صلابت خود را در مقابل ملتهای بیگانه حفظ کنند، افزود: رأی اولی‌ها باید با رأی‌ریزی خود در صندوق‌های رأی ریشه‌های نظام و انقلاب را تقویت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تمامی ملتهای انقلابی و آزادی‌خواه به رأی و انگشتان مردم ایران چشم دوخته‌اند و مردم ایران باید با حضور همه‌جانبه خود در انتخابات موجب دلگرمی و آسودگی خاطر این ملتها شوند.