دعای دبیر شورای نگهبان هنگام رأی دادن/ اولین مهر انتخابات بر شناسنامه جنتی

به گزارش خبرنگار مهر، در هر دوره از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری خبرنگاران در ساختمان مرکزی شورای نگهبان حضور می یایند تا اخبار هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات را پوشش دهند و امروز نیز در محل این شورا با حاشیه های جالبی روبه رو شدیم که به بعضی از آنها اشاره می شود.

*آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان پس از نماز جمعه تهران وارد شورای نگهبان شد و ساعت 14 رای خود را به صندوق شماره 1454 انداخت.

*آیت‌الله جنتی که شناسنامه خود را تعویض کرده است، هنگام مهر خوردن بر شناسنامه جدیدش اعلام کرد که این اولین مهر انتخاباتی در این شناسنامه است. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که چرا شناسنامه خود را تعویض کرده‌اید، گفت: چند وقتی است که شناسنامه‌ها را تعویض می‌کنند به همین دلیل من هم شناسنامه خود را تعویض کردم.

*دبیر شورای نگهبان هنگامی که می‌خواست رای خود را به صندوق بیاندازد، گفت: خدایا به آنهایی که رای می‌دهند خیر بده، به آنهایی که رای می‌آورند نیز توفیق خدمت عطا فرما. دشمنان را کور کن و با این رای‌ها دل آنها را بشکاف و آنها را نابود کن.



*کدخدایی وقتی که قصد نوشتن اسامی نامزدها در برگ رای را داشت خطاب به عکاسان و خبرنگاران گفت: رای مخفی است و نباید دیده شود.

*آیت الله جنتی وقتی که رای خود را داد و قصد خروج از شورای نگهبان را داشت کدخدایی گزارشی از مشارکت مردم در انتخابات مجلس نهم را به دبیر شورای نگهبان ارائه کرد.

* درحاشیه حضور خبرنگاران در شورای نگهبان، خبرنگاران رسانه های مکتوب و تصویری با حضور پای در صندوق سیار رای خود را در صندوق انداختند.