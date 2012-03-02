حضور مردم در انتخابات ضامن استحکام نظام اسلامی است

به گزارش مهر، حجت الاسلام غدیر محمدیان در خطبه های نماز جمعه این هفته اسفراین افزود: انقلاب اسلامی با نثار خون هزاران شهید و زحمات فراوان خدمتگزاران نظام، به این مرحله از رشد و تعالی رسیده است و لذا پاسداری و حفاظت از این موهبت الهی بر همه مسلمانان واجب است.

وی گفت: حضور در انتخابات یکی از معیارهای حفاظت از نظام بوده و هر چه مشارکت مردم بیشتر باشد دوام و استحکام آن نیز افزایش می یابد.

حجت الاسلام محمدیان گفت: امیدواریم پایان روز 12 اسفند، به عنوان یک حماسه ملی دیگر، خاطره بیادماندنی در اذهان ملت های جهان و مردم ایران اسلامی باشد.

خطیب نماز جمعه اسفراین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 18 اسفندماه و روز نیکوکاری، از مردم خیر و نیکوکار استان خواست تا محرومان و مستضعفان جامعه را فراموش نکنند.

وی اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید حداکثر توان خود را برای خدمت به خلق خدا به کار گیرند و همواره به یاد داشته باشند که خداوند به کسانی که در راه اعتلا و ثبات نظام تلاش می کنند اجر و مزدی مخصوص عطا می کند.