رقابت امروز انتخاباتی از فردا باید جای خود را به رفاقت و همکاری بدهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه زنجان با اشاره به اینکه امروز مردم ایران آزمون سختی را در پیش دارند، افزود: با وجود اینکه هنوز ساعات زیادی تا به اتمام زمان رأی‌گیری باقی مانده است اما مردم ایران اسلامی به‌ویژه استان زنجان با حضور گسترده خود در پای صندوق‌های رأی یک‌بار دیگر تبلیغات بی‌‌اساس و گسترده دشمنان این نظام را خنثی کردند.



وی با بیان اینکه نتیجه انتخابات امروز از دو جهت داخلی و خارجی حائز اهمیت است، ادامه داد: حضور گسترده مردم ایران در پای صندوق‌های رأی علاوه بر اینکه قدرت نظام اسلامی را به رخ جهانیان کشید باعث استمرار حرکت بیداری اسلامی و تداوم این حرکت برای کشورهایی که قصد دارند از اسارت دیکتاتورهای دست‌نشانده رهایی یابند، شد و امروز همان روزی است که ملت ایران با آرمان‌های انقلاب اسلامی عهدی دوباره بستند.



حجت‌الاسلام خاتمی با تأکید بر اینکه انتخابات امروز در کمال آرامش و امنیت در حال برگزاری است، افزود: این حضور یک معنا بیشتر ندارد و آن اینکه نمایندگان مردم استان زنجان در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی باید با تصویب قوانین مناسب برای استقلال و آبادانی ایران اسلامی تلاش کنند، چرا که حضور امروز مردم زنجان در پای صندوق‌های رأی جز رسیدن به این مهم نیست، به همین خاطر نمایندگان اصلح باید همه این موارد را مدنظر داشته باشند.



امام جمعه زنجان با تأکید بر اینکه حضور گسترده مردم زنجان در انتخابات امروز یک پیام بزرگ به همراه داشت، افزود: وحدت، اولین دستاورد این حضور بود و حاضرین در انتخابات امروز، بیشترین سهم را در موفقیت نظام داشتند، به همین خاطر همه کاندیداهایی که منتظر اعلام نتایج انتخابات بعد از پایان رأی‌گیری هستند،‌ چه آن‌هایی که رأی آوردند و چه کسانی که انتخاب نشدند، باید وحدت را از مردم آموخته و برای دستیابی به اهداف این نظام، یاریگر هم باشند.