فرماندار آق قلا با پوشش محلی به پای صندوق رای رفت

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر به اتفاق اعضای شورای تامین شهرستان در بازدید از شعب اخذ رای روستای دوگونچی از توابع شهرستان آق قلا، رای خود را به صندوق انداخت.

فرماندار آق قلا در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از حضور در پای صندوق رای با پوشش محلی، را نشان دادن اتحاد و همدلی همه اقوام و قومیت ها برشمرد.

وی اظهار داشت: همه اقوام منطقه در هر لباس و مسئولیتی که باشند با حضور در پای صندوق رای ادای دین خواهند کرد.

وی وضعیت انتخابات شهرستان را پرشور دانست و گفت: استقبال مردم منطقه تاکنون چشمگیر بوده است.

کر افزود: تاکینون هیچ مشکل امنیتی و یا تخلف انتخاباتی در شهرستان گزارش نشده است.

فرماندار آق قلا گفت: هزار و 600 نفر اجرای انتخابات در شهرستان را بر عهده دارند.

آق قلا در شمال گلستان واقع شده است.

