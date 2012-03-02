لزوم تمکین به نتیجه انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد گنجی در خطبه‌های امروز نماز جمعه جم اظهار داشت: حضور مردم در انتخابات بسیار مهم است و مردم نیز به همین اهمیت توجه می‌کنند و در انتخابات حضوری پر شور و گسترده خواهند داشت.

وی ادامه داد: با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی ایران دشمنان نظام و انقلاب تبلیغات بسیار زیادی را علیه کشور اسلامی ما انجام داده‌اند و سعی کرده‌اند مانع از حضور مردم در انتخابات و صحنه‌های دفاع از نظام شده‌اند.

امام جمعه جم حضور مردم در انتخابات را نشان از اعتماد مردم به نظام و مسئولان نظام دانست و ادامه داد: مردم همواره پایبندی خود را به نظام و ارزش‌های اسلامی به رخ جهانیان می‌کشانند.

وی اضافه کرد: مردم با حضور در انتخابات می‌خواهند سرنوشت خودشان را رقم بزنند. مردم در نظام مردم‌سالار دینی جایگاه ویژه‌ای دارند و حضور مردم در انتخابات اهمیت بسیار زیادی دارد.

گنجی به اصل ششم قانون اساسی اشاره کرد و گفت: امور کشور بر اساس آرای مردم رقم می‌خورد و مردم تاثیر بسیار زیادی در تعیین سرنوشت خود دارند.

وی افزود: نتیجه انتخابات هر چه باشد باید به آن تمکین کنیم و حضور پرشور مردم در انتخابات سیلی محکمی بر پیکره دشمنان نظام است و دشمنان برای جبران این شکست وارد صحنه می‌شوند.

امام جمعه جم افزود: باید دقت کنیم هیجانات انتخابات زمینه ساز اختلاف بین مردم نشود زیرا دشمنان تلاش بسیار زیادی برای اختلاف افکنی در کشور انجام بدهند.

وی به وظیفه نخبگان جامعه در روشنگری در سطح جامعه اشاره کرد و گفت: کاندیداهای پیروز و ناکام در انتخابات باید با هم اتحاد داشته باشند و برای رشد و اعتلای نظام تلاش کنند.