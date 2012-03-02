حماسه آفرینی مردم آمل در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، اقشار مختلف مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه آمل از ساعات اولیه صبح امروز با حضور گسترده در پای صندوق های رای، به وظیفه خود در تعیین سرنوشت ملت ایران عمل کردند.

بسیاری از مردم شهرستان آمل، پیش از آغاز به کار شعب اخذ رای در پشت درهای شعب حضور یافتند و همزمان با آغاز رای گیری از ساعت هشت صبح با عمل به تاکیدات مقام معظم رهبری در نخستین ساعات، رای خود را به صندوق انداختند.

تعدادی از مردم آمل پس از حضور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خصوص دلایل خود برای حضور در انتخابات گفتند: ما امروز در انتخابات حضور پیدا کردیم تا از حق قانونی خود برای تعیین نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفاده کنیم.



مردم آمل به تکلیف شرعی و وظیفه شرعی و لبیک به فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری را از دیگر دلایل حضور خود در انتخابات عنوان کردند.

مردم با عزت و با صلابت آمل بر این نکته اکید داشتند که این انتخابات از حساسیت بیشتری نسبت به دیگر دوره ها برخوردار است و قطعا ملت بزرگ ایران با حضور گسترده خود در انتخابات مشت محکمی را بر دهان دشمنان ملت ایران خواهند زد.

فعالیت شعب اخذ رای در شهرستان آمل از ساعت هشت صبح همزمان با سراسر کشور آغاز شده و هم اکنون روند برگزاری انتخابات و اخذ رای در تمامی شعب مستقر در اماکنی همچون مساجد و مدارس ادامه دارد.

صندوقهای سیار نیز از ساعت هشت صبح فعالیت خود برای اخذ رای را در روستاها و شهرهای آمل آغاز کرده و تمامی مردمی که محل زندگی آنها در مسیرهای صعب العبور روستایی قرار گرفته می توانند رای خود را به صندوقهای سیار بیندازند.

فرماندار آمل، با دعوت از مردم برای حضور گسترده در انتخابات 12 اسفند ماه، گفت: هم اکنون به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، فرصت تجدید بیعت و میثاق دوباره با حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری فراهم شده و ملت شریف ایران اسلامی به خصوص مردم خوب این شهرستان و حافظان ششم بهمن سال 60 قطعا با حضور گسترده خود در انتخابات بار دیگر پایبندی خود به ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به نمایش خواهند گذاشت.

یدالله اکبرزاده، با اشاره به فراهم بودن تمامی شرایط برای حضور گسترده مردم حوزه انتخابیه آمل در انتخابات مجلس شورای اسلامی، افزود: فعالیت شعب اخذ رای در شهرستان آمل از ساعت هشت صبح روز جمعه و با حضور نمایندگان هیئت اجرایی، هیئت نظارت و همچنین نمایندگان نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شده است.

وی ادامه داد: مدارک مورد نیاز برای رای دادن شامل شناسنامه و کارت ملی بوده و اداره ثبت احوال شهرستان آمل امروز به صورت تمام وقت آماده ارائه خدمات سجلی و کارت ملی به همشهریان گرامی است.

فرماندار آمل تاکید کرد: تثبیت اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جهان در گرو استمرار حضور مردم در صحنه های مختلف سیاسی و اجتماعی است و قطعا مردم شریف ایران اسلامی امروز حماسه ای دیگر را رقم خواهند زد.

در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی 223 هزار آملی واجد شرایط رای دادن هستند که آرای خود را به 330 صندوق در نظر گرفته شده است.