هیئتهای نظارت خراسان رضوی تخلفی گزارش نکرده اند/ جشن پس از انتخابات منعی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن شریعتی قبل از ظهر جمعه در جمع اصحاب رسانه از برگزاری سالم و پرشور انتخابات در استان خبر داد و اظهار داشت: با توجه به تشکیل ستاد مرکزی پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی، اینگونه جرایم در استان به حداقل رسید و تنها 10 مورد جرایم انتخاباتی و 40 مورد تخلف که عمده آنها مربوط به شهرستان ها است، رخ داد.

وی افزود: از افرادی که مرتکب جرایم انتخاباتی شده اند حدود دو الی سه نفر از کاندیداها و یک نفر از نمایندگان فعلی بوده اند.

وی گفت: برای مجرمان پرونده تشکیل داده شده و به دادگاه احضار و پس از رسیدگی با قرار تامین آزاد شده اند که تا چند روز آینده پیگیری نهایی در مورد آنها انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه با برخی مدیران دولتی که از امکانات دولتی به نفع کاندیداها استفاده کرده اند نیز برخورد اداری شده، تصریح کرد: این امر حتی به عزل آنان منجر شده است.

حجت الاسلام شریعتی گفت: پس از انتخابات برپایی مراسم جشن توسط راه یافتگان به مجلس منع قانونی ندارد و تخلف محسوب نمی شود مگر این که منجر به اختلال در نظم و امنیت شود.