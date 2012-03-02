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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۲

علاءالدینی:

مردم نشان دادند هنوز پای ارزشهای والای انقلاب ایستاده اند

مردم نشان دادند هنوز پای ارزشهای والای انقلاب ایستاده اند

دماوند – خبرگزاری مهر: امام جمعه دماوند اظهار داشت: مردم امروز با حضور خود در پای صندوقهای رأی نشان دادند هنوز پای ارزشهای والای انقلاب اسلامی ایستاده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علاءالدینی پیش از ظهر امروز پس از رأی دادن به کاندیدای مورد نظر خود در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: امروز مردم غیور ایران اسلامی نشان دادند که موقیعت‏ شناسانی هوشیار هستند.

وی عنوان کرد: این ملت در قبال دوستیها و دشمنیها با تشخیصی صحیح اندیشیده و متعاقبا افکار درست خود را اجرایی می‏ کنند.

امام جمعه دماوند اضافه کرد: امت اسلامی با حضور گسترده امروز خود در پای صندوقهای رأی نشان داد که هنوز به پای ارزشهای والای انقلاب اسلامی ایستاده است.

وی یادآور شد: مردم در ادامه پیام خود بر گوش جهانیان فریاد می‏زنند که "ما حساسیتها را شناخته ‏ایم و بر اساس منافع نظام و کشور عمل می‏ کنیم".

باید از مردم درس بیداری و بصیرت گرفت

علاءالدینی افزود: مردم در روز 12 اسفند ماه سال 90 همچون استادانی مجرب هستند که همه ما باید از حضور در مکتب ارزنده آنها درسهای بزرگی همچون بیداری، بصیرت و استقامت بیاموزم.

وی یادآور شد: با این تفاسیر ما نباید به مردم پیامی بدهیم؛ بلکه این مردم پیام خود را به ما دادند و باید از پیام آنها درس گرفت.

امام جمعه دماوند ادامه داد: امید است تا همه قدردان این امت شریف باشیم و تأمین مطالبات آنها را سرلوحه کاری خود قرار دهیم.

وی  12 اسفند را حلقه واصل 12 بهمن 57 و 12 فروردین 58 خواند و افزود: بر اساس برخی روایات، خداوند متعال پیرامون استجابت ادعیه‏ که ابتدا و انتهای آن صلواتی بر حضرت محمد(ص) و فرزندان او فرستاده شود، عنایتی ویژه دارد.

علاءالدینی افزود: 12 اسفند نیز از چنین حکمی برخوردار است، چرا که ایام ‏الله 12 بهمن سالروز ورود حضرت امام(ره) به کشور و 12 فروردین سالروز انتخاب جمهوری اسلامی به عنوان نظام سیاسی کشور از وجود حلقه واصلی بی‏ بهره بود.

وی بیان داشت: اما از این پس، آن دو روز بزرگ با روز بزرگ دیگری به نام 12 اسفند ماه 90 و حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رأی گره می ‏خورد.

کد مطلب 1549085

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