انتخابات عرصه نبرد با دشمنان است/ مردم به جنگ استکبار بروند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس با اشاره به سوزاندن قرآن کریم توسط سربازان آمریکایی در افغانستان، بیان داشت: امروز دیگر کسی تردیدی در دشمنی آمریکا با قرآن و اسلام ندارد و اهانتهای مکرر آنها به قرآن کریم نشان دهنده وحشی گری آمریکایی ها و دشمنی آنها با دین مبین اسلام است.

وی در ادامه با تشکر از حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای، اظهار داشت: خوشبختانه مردم از صبح امروز حضور گسترده ای در انتخابات داشتند و در ساعات باقیمانده تا پایان رای گیری حضور مردم باید همچنان ادامه داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با اشاره به فرمایشات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت شرکت در انتخابات، تصریح کرد: امام خمینی (ره) همواره تاکید داشتند که مردم باید برخلاف خواسته های دولت مستکبر آمریکا عمل کنند و اگر امروز آمریکا خواستار عدم شرکت مردم در انتخابات است مردم باید خلاف حرف او عمل کرده و در انتخابات شرکت کنند.

نعیم آبادی ادامه داد: ملت ایران هر زمان خلاف خواسته های آمریکا عمل کرده موفق شده و امروز هم ملت ایران چنان مشتی بر مغز آمریکا خواهد کوبید که قدرت تفکر خود را از دست خواهد داد.

وی با اشاره به شیطنتهای آمریکا برای نا امید کردن ملت ایران از انقلاب اسلامی، عنوان کرد: امروز جنگ ایران با آمریکا جنگی سیاسی و فرهنگی است و انتخابات یکی از مهمترین عرصه های نبرد با دشمنان و آمریکا محسوب می شود که ملت ما باید با قدرت در این عرصه به جنگ استکبار بروند و برگ زرین دیگری را در تاریخ ملت ایران ثبت کنند.

خطیب جمعه بندرعباس در ادامه به مصرف روزانه 55 میلیون لیتر بنزین در کشور اشاره کرد و افزود: روند احداث پالایشگاه تولید بنزین بندرعباس با ظرفیت تولید روزانه 35 میلیون لیتر بنزین باید با سرعت بیشتری انجام شود تا ایران از یک کشور خریدار بنزین به کشور صادر کننده این محصول تبدیل شود.