مجلس به فرموده امام در رأس همه امور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌‌الله ابراهیم امینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، در سخنانی با اشاره به برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز از روزهای حساس کشور و این انتخابات به نحوی سرنوشت ساز است چرا که مجلس به فرموده امام راحل(ره) در رأس همه امور است و باید تلاش کرد تا مجلسی شکل گیرد که بتواند افکار امام را پیاده کند.



وی با بیان اینکه دشمنان داخلی و خارجی امروز با هم‌ پیمان بستند تا مردم را نسبت به حضور در انتخابات دلسرد کنند افزود: رادیو‌های بیگانه و ضد انقلاب سعی می‌کنند مردم را از حضور در انتخابات منع کنند و ازاین طریق اعلام کنند که مردم دیگر به نظام علاقه ای ندارند.



عضو جامعه مدرسین حوزه ادامه داد: عده زیادی از افراد در راه این انقلاب جان خود را فدا کردند و امروز نیز خواسته آنها از ملت شرکت در انتخابات و رأی دادن است.



وی افزود: همه می‌دانیم که در کشور مشکلات متعددی وجود دارد و این مشکلات گاهی انسان را وسوسه می‌کند که در انتخابات شرکت نکند.



آیت الله امینی تصریح کرد: حل مشکلات به رأی ندادن حل نمی‌شود بلکه باید افرادی را انتخاب کرد، که بتوانند از نظام اسلامی دفاع و در راه حل مشکلات مردم تلاش کنند.



نمایندگانی همچون مدرس برای مجلس انتخاب شوند



وی با بیان اینکه اگر مردم 10 نماینده همچون شهید مدرس را به مجلس بفرستند دیگر مشکلی در کشور باقی نخواهد ماند افزود: قهر کردن از انتخابات و تبلیغات سوء، مشکلی را حل نمی‌کند و باید دانست که اگر نظام اسلامی از دست برود، دیگر نظام بهتری روی کار نخواهد آمد.



امام جمعه قم تأکید کرد: باید شرکت جدی در انتخابات داشت تا از این طریق مسلمانان جهان امیدوار و دشمنان ناامید شوند.



وی همچنین انتخاب فرد اصلح را مهم برشمرد و افزود: باید سعی کرد تا افراد اصلح را برگزید و اصلح هم آنهایی نیستند که تبلیغات گسترده‌ای انجام دادند، چرا که ممکن است فردی اصلح باشد اما تبلیغات آنچنان نداشته باشد.



آیت الله امینی افزود: رأی دادن نباید تنها به خوردن مهر در شناسنامه خلاصه شود، بلکه باید تلاش کرد تا رأی مثبتی داد و انتخاب فرد اصلح در میان باشد چرا که یک رأی هم می‌تواند سرنوشت ساز باشد.



قمی‌ها و زائران احترام حضرت معصومه(س) را نگه دارند



وی در بخش دیگری از خطبه‌های خود با تسلیت فرا رسیدن وفات حضرت معصومه(س) اظهار داشت: قم با ورود حضرت معصومه(س) عزت و شرافتی در بین ائمه اطهار پیدا کرد و در روایات بسیاری نیز به فضائل اهل قم و شهر قم اشاره شده است.



عضو جامعه مدرسین حوزه با بیان اینکه زیارت حضرت معصومه(س) هم برای قمی‌ها و هم سایر زائران نعمتی از نعمات الهی است افزود: مردم قم و سایر زائران باید احترام قم و حضرت معصومه(س) را نگه دارند.



وی افزود: خانم‌های قمی باید بدانند که در چه شهری زندگی می‌کنند که اگر در بین خانم‌های قمی بدحجابی وجود داشته باشد مردم به قم بدبین و حضرت معصومه(س) نیز از آنها دلگیر می‌شود.



آیت الله امینی اضافه کرد: متأسفانه برخی از رفتارهایی که در قم مشاهده می‌شود زیبنده قم و زائران قمی نیست که باید به این مسأله بیشتر توجه شود.

