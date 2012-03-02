حماسه انتخاب در سیستان و بلوچستان موج می زند

به گزارش خبرنگار مهر، شعبه های اخذ رای از صبح روز جمعه فعالیت خود را آغاز کرده ‌اند و از شب گذشته تمام تبلیغات نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از اطراف حوزه ‌ها جمع ‌آوری شده است.

مردم سیستان و بلوچستان از پیر و جوان از ساعات اولیه صبح با شناسنامه و کارت‌ ملی در محل بیش از هزار و 330 شعبه اخذ رای در سیستان و بلوچستان صف کشیده ‌اند تا با ضمن لبیک به فراخوان رهبر معظم انقلاب، استکبار جهانی را با شکستی دیگر روبرو سازند.

امروز جهان چشم به جمهوری اسلامی ایران دوخته است و مردم تاریخ ‌ساز این استان بار دیگر همچون ادوار گذشته، الگویی برای وحدت، ایستادگی و شکست قدرت پوشالی استکبار جهانی خواهند بود.

این بار در پی بیانات روشنگر رهبر معظم انقلاب اسلامی و آمادگی ملت در مقابل تمام فتنه ‌های رسانه ‌ای قدرت‌ های استکباری، جنگ نرم دشمنان از همان ابتدا پروژه ‌ای شکست خورده بود و شوق و شور حضور در رگ‌ های سیستان و بلوچستان موج می ‌زد.

از این رو است که امروز بیش از 106 خبرنگار و گزارشگر تنها در این خطه از ایران برای پوشش خبری نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در میان مردم حضور دارند.

رئیس ستاد انتخابات استان سیستان و بلوچستان استقبال مردم در پای صندوق های رای از نخستین ساعات برگزاری انتخابات را خوب و پرشور دانست و اظهار داشت: با این حضور پرشور، سیلی محکمی به صورت دشمنان نواخته خواهد شود.

جلال سیاح افزود: مردم استان سیستان و بلوچستان مانند دیگر هموطنان با گوش فرمان سپردن به پیام مقام معظم رهبری از نخستین ساعت برگزاری انتخابات در صف های بهم پیوسته برای انداختن رای خود در شعب اخذ رای حاضر شده اند.

وی افزود: امروز هم ملت مومن و متعهد ایران اسلامی یکبار دیگر مانند 22 بهمن در حال ایجاد حماسه ای بزرگ هستند تا وحدت و انسجام ملی وعظمت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی را به جهانیان نشان دهند.

معاون امنیتی - انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان با بیان این که از روز گذشته صندوق ها از حوزه های انتخابیه تحویل شعب اخذ رای شده اند، بیان داشت: هم اکنون کار رای گیری از مردم در تمامی شعب انجام می شود و استان با هیچ مشکلی در روند برگزاری انتخابات روبه رو نیست.

وی با بیان این که وضعیت امنیتی و انتظامی خوبی برای حفظ نظم و امنیت در شعبات اخذ رای حکمفرما بوده است، گفت: شورای تامین استان به منظور برقراری امنیت خوب و کامل انتخابات از ماه گذشته تا به حال جلسه های مستمری داشته است.

وی افزود: بیش از 25 هزار نفر برای برگزاری باشکوه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر استان فعالیت دارند.

سیاح اظهار داشت: هزار و 330 شعبه اخذ رای ثابت و سیار در تمام نقاط سیستان و بلوچستان برای جمع آوری آرای مردمی در انتخابات روز 12 اسفندماه پیش بینی شده است.

وی گفت: شمار شعب اخذ رای نهمین دوره انتخابات مجلس در استان در مقایسه با انتخابات دوره قبلی شش درصد افزایش یافته است.

وی افزود: با اعلام اسامی دواطلبان تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان، 48 نامزد نمایندگی شش حوزه انتخابیه اصلی سیستان و بلوچستان برای بدست آوردن هشت کرسی مجلس به رقابت می پردازند که تاکنون 10 نفر در این زمینه انصراف داده اند.

مردم استان سیستان و بلوچستان از نخستین لحظات آغاز انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برای انتخاب هشت نماینده خود در مجلس شورای اسلامی از میان 38 نامزد در شعب اخذ رای حضور بهم رسانده اند.