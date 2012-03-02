گنابادی ها به یاوه گویی دشمنان پاسخ دادند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم حوزه انتخابیه گناباد و بجستان برای انتخاب یک نماینده از میان هشت نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی به پای صندوقهای رای رفتند.

از ساعات آغازین انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی صفهای طویل مردم متدین گناباد که همیشه و در همه صحنه ها یار و یاور انقلاب و رهبر فرزانه خود بوده اند مشاهده می شود.

حضور همه اقشار مردم از کودکانی که به همراه پدر و مادرهای خود آمده بودند تا سهمی در این انتخابات داشته باشند تا پیرانی که با کمک دیگران آمده بودند تا به استکبار و دشمنان نظام نشان دهند که حضور مردم در حمایت از ارکان نظام کوچک و بزرگ نمی شناسد.

حضور مردم در انتخابات چشمگیر است

حضور جوانان، دانشجویان، بازاریان، مسئولین، روحانیون و همه اقشار مردم شهرستان در پای صندوقهای رای چشمگیرتر از همیشه است و این حضور چشمگیر در همه روستاهای شهرستان نیز به چشم می خورد.

همچنین مردم شهرستانهای گناباد و بجستان برای انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در انتخابات میان دوره ای این مجلس نیز شرکت می کنند تا از میان سه داوطلب نمایندگی انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری یک نفر را برگزینند.

یکی از شرکت کنندگان در انتخابات که با قد خمیده و دستان لرزان به سمت صندوقهای رای می رفت به خبرنگار مهر گفت: دشمن باید بداند که با ترور فرزندان غیور این مرز و بوم و چوب لای چرخ انقلاب گذاشتن نمی‌توانند مردم ایران اسلامی را نا امید کند.

غلامعلی اسلامی افزود: تا زمانی که جان در بدن دارم مدافع انقلاب خواهم بود و اجازه نخواهم داد قطرات خون فرزندان این سرزمین با توطئه های دشمنان پایمال شود.

وی بیان داشت: برای این انقلاب زحمتهای فراوانی کشیده شده و امروز چشم ما پیران و نسل اول انقلاب به جوانان و حضور پرشور آنان است.

یکی دیگر از شرکت کنندگان در انتخابات نیز گفت: شرکت گسترده مردم در انتخابات سبب عقب نشینی دشمنان می‌شود.

ملت ایران به ندای مقتدای خویش لبیک می گویند

فاطمه علوی اظهار داشت: حضور گسترده مردم در انتخابات واجب شرعی، دینی و قانونی است و بار دیگر ملت ایران به ندای مقتدای خویش لبیک می گویند.

یکی از دانشجویان شرکت کننده در انتخابات مجلس نیز اظهار داشت: حضور مردم دلگرمی برای نظام جمهوری اسلامی ایران است و توطئه های دشمنان نظام را بی پاسخ خواهد گذاشت.

علی ایرانمنش با بیان اینکه این انتخابات پاسخی بسیار تند و محکم به دشمنان این آب و خاک است افزود: حضور حداکثری مردم در انتخابات در سطوح ملی و بین‌المللی نتایج بسیار مهمی را برای نظام به‌دنبال دارد.

یکی از بازاریان شرکت کننده در انتخابات نیز گفت: در انتخابات مجلس شرکت کردم تا به این کار در خنثی کردن توطئه های استکبار جهانی نقشی ایفا کرده باشم.

هادی محسنی گفت: در حالی که چشم تمام ملت‌های آزادیخواه دنیا امروز به ایران اسلامی است، حضور حداکثری مردم به این امید و نشاط باروری می‌بخشد.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ارزان به دست ما نرسیده برای آن خونهای زیادی ریخته شده و ما متعهد به خون شهدای دیروز و امروز انقلابیم.

فضای خوبی بر انتخابات حاکم است

فرماندار گناباد نیز در جمع خبرنگاران شهرستان اظهار داشت: فضای بسیار خوب و مطلوبی بر انتخابات حاکم است و در گناباد با نظارت خوب مسئولان تاکنون هیچ موردی از اختلال و بی‌نظمی گزارش نشده است.

محمد صفایی با بیان اینکه مردم حضوری پرشور پای صندوق‌های رای داشته‌اند افزود: با توجه به مشارکت 96 درصدی مردم در انتخابات ریاست جمهوری، کسب رتبه اول گناباد در استان به لحاظ میزان مشارکت مردمی در انتخابات 88، امروز نیز تکرار خواهد شد.

وی گفت: 89 شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان استقرار یافته اند که از این تعداد 48 شعبه در گناباد، 17 شعبه در کاخک و 24 شعبه در بجستان از ساعت 8 امروز صبح موظف به اخذ آرای مردم هستند.

صفایی تصریح کرد: هزار و 570 نفر در رده‌‌های مختلف امنیتی، نظارت و اجرایی آماده هستند و خوشبختانه تمام امکانات مورد نیاز به لحاظ انسانی و مادی برای برگزاری شایسته انتخابات فراهم است.

وی گفت: امروز دو هزار نفر از عوامل هیئتهای اجرایی، نظارت و مسئولان برقراری امنیت انتخابات کار برگزاری انتخابات را در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان انجام می دهند.

وی از همه مردم شهرستان خواست تا با حضور حداکثری در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بار دیگر حماسه ای جاودانه خلق کنند.

حمید بنایی شهردار گناباد نیز گفت: حضور مردم با توجه به انتخابات گذشته همواره به عنوان یک مولفه در جهت خنثی کردن تمام نقشه‌ها و ددمنشی‌های دشمنان بوده است و این مردم همیشه نشان داده اند که تا پای جان در مقابله دشمنان انقلاب ایستاده اند و هیچگاه رهبر خود را تنها نخواهند گذاشت.

بنایی گفت: این انتخابات باشکوه تر از گذشته در حال برگزاری است و بار دیگر دشمنان ناامید خواهند شد.