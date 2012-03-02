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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۳

استاندار با ویدئو کنفرانس از وضعیت برگزاری انتخابات در گیلان با خبر شد

استاندار با ویدئو کنفرانس از وضعیت برگزاری انتخابات در گیلان با خبر شد

رشت - خبرگزاری مهر: استاندار گیلان از طریق ویدئوکنفرانس با تمامی فرمانداران شهرستانها از آخرین وضعیت برگزاری انتخابات در سراسر استان با خبر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سعادتی از آمادگی کامل هئیتهای اجرایی، بازرسی، نظارت و تمامی مسئولان امر برگزاری انتخابات در سراسر استان خبرداد و افزود: تهمیدات لازم برای برگزاری انتخابات پرشور و با حضور حداکثری مردم اندیشیده شده است.

وی اظهارداشت: مردم ولایتمدار و با بصیرت گیلان با حضور حماسی خود در پای صندوقهای رای برگ زرین دیگری را برافتخارات این مرز و بوم می افزایند و حماسه ای دیگر خواهند آفرید.

استاندار گیلان ادامه داد: دو هزار و 442 شعبه اخذ رای در گیلان پیش بینی شده که از میان دو هزار و 88 شعبه ثابت و 354 شعبه سیار نیز است.

کد مطلب 1549095

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