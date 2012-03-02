استاندار با ویدئو کنفرانس از وضعیت برگزاری انتخابات در گیلان با خبر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سعادتی از آمادگی کامل هئیتهای اجرایی، بازرسی، نظارت و تمامی مسئولان امر برگزاری انتخابات در سراسر استان خبرداد و افزود: تهمیدات لازم برای برگزاری انتخابات پرشور و با حضور حداکثری مردم اندیشیده شده است.

وی اظهارداشت: مردم ولایتمدار و با بصیرت گیلان با حضور حماسی خود در پای صندوقهای رای برگ زرین دیگری را برافتخارات این مرز و بوم می افزایند و حماسه ای دیگر خواهند آفرید.

استاندار گیلان ادامه داد: دو هزار و 442 شعبه اخذ رای در گیلان پیش بینی شده که از میان دو هزار و 88 شعبه ثابت و 354 شعبه سیار نیز است.