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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۸

صیدایی به مهر خبر داد:

حضور پرشور رای اولیهای البرز در انتخابات

حضور پرشور رای اولیهای البرز در انتخابات

کرج - خبرگزاری مهر: مسئول بازرسی ستاد انتخابات گفت: رای اولیهای استان البرز روز جاری در شعب اخذ رای حضور باشکوهی داشتند و این جضور سیاسی را جشن گرفتند.

اسکندر صیدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آرای رای اولی ها موجب تعالی و نمود کشور می شود و این روز برای رای اولی ها می تواند نقطه عطف باشد.

وی گفت: رای اولی ها همیشه با شکوه و علاقه بیشتری در جامعه ایران حضور داشتند و در این روز سر نوشت ساز نیز می خواهند اولین نمود ، حضور و مشارکت گسترده خود را داشته باشند.

وی در ادامه گفت: همه ما خاطراتی را به عنوان نقطه عطف خودمان داریم، چون خاطره را هیچوقت فراموش نمی کنیم و روز انتخابات نیز برای رای اولی ها می تواند نقطه عطف باشد.

صیدایی حضور رای اولی ها حضوری معنا دار دانست و آن را آغازی برای حضور و مشارکت در پایداری سرنوشت آنها خواهد داشت.

وی رأی اولی‌ها را سربازان تازه نفس ذکر کرد و افزود: این افراد 12 اسفند وارد سنگرهای مستحکم نظام می‌شوند و با انداختن رأی خود به صندوق‌های نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به سوی دشمنان ما شلیک خواهند کرد و این به معنای قطع کردن نفس و حیات سیاسی آنهاست.
 
صیدایی یادآور شد: 12 اسفند آزمونی دیگری است که پیش روی جوانان است، بنابراین باید شور و اشتیاق خود را در صحنه‌های مختلف حفظ کرده و نشان دهید.
کد مطلب 1549096

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