حضور پرشور رای اولیهای البرز در انتخابات

اسکندر صیدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آرای رای اولی ها موجب تعالی و نمود کشور می شود و این روز برای رای اولی ها می تواند نقطه عطف باشد.

وی گفت: رای اولی ها همیشه با شکوه و علاقه بیشتری در جامعه ایران حضور داشتند و در این روز سر نوشت ساز نیز می خواهند اولین نمود ، حضور و مشارکت گسترده خود را داشته باشند.



وی در ادامه گفت: همه ما خاطراتی را به عنوان نقطه عطف خودمان داریم، چون خاطره را هیچوقت فراموش نمی کنیم و روز انتخابات نیز برای رای اولی ها می تواند نقطه عطف باشد.



صیدایی حضور رای اولی ها حضوری معنا دار دانست و آن را آغازی برای حضور و مشارکت در پایداری سرنوشت آنها خواهد داشت.



وی رأی اولی‌ها را سربازان تازه نفس ذکر کرد و افزود: این افراد 12 اسفند وارد سنگرهای مستحکم نظام می‌شوند و با انداختن رأی خود به صندوق‌های نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به سوی دشمنان ما شلیک خواهند کرد و این به معنای قطع کردن نفس و حیات سیاسی آنهاست.

صیدایی یادآور شد: 12 اسفند آزمونی دیگری است که پیش روی جوانان است، بنابراین باید شور و اشتیاق خود را در صحنه‌های مختلف حفظ کرده و نشان دهید.