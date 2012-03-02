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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۸

با میلاد امام عسگری همزمان شد؛

برگزاری جشن عبادت در مجتمع آموزشی دخترانه امام خمینی(ره) مالزی

برگزاری جشن عبادت در مجتمع آموزشی دخترانه امام خمینی(ره) مالزی

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا :همزمان با میلاد مسعود امام حسن عسگری (ع) مراسم معنوی جشن عبادت دانش آموزان پایه سوم مجتمع آموزشی دخترانه امام خمینی (ره) در مالزی برگزار شد .

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم با شکوه که در محل سالن اجتماعات مجتمع دخترانه امام خمینی(ره) برگزارشد، معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران ، رایزن فرهنگی ، کادر پرورشی و اجرائی مجتمع ، 23 تن از دانش آموزان پایه سوم و خانواده های دانش آموزان حضور داشتند.

"خانم حائری" ، معاونت پرورشی مجتمع طی سخنانی با تبریک میلاد یازدهمین اختر امامت و ولایت به اهمیت بزرگداشت جشن تکلیف از دیدگاه اسلام ، آداب و ویژگیهای مکلف، لزوم فراهم آمدن فضای روحی و روانی مناسب برای مکلف توسط والدین و آغاز مأموریت فرشتگان (کراماً کاتبین) برای ثبت اعمال نیک و بد انسان از  آغاز تکلیف اشاره کرد.

در این مراسم معنوی و روحانی برنامه های متنوع شامل : اجرای سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران،  همخوانی سوره حمد توسط تمامی دانش آموزان ، قرائت سرود همگانی ویژه جشن تکلیف، قرائت پیمان نامه، ادای فریضه نماز شکر به جماعت اجرا شد.

 

در پایان این مراسم هدایائی به دانش آموزان اعطاء شد .

مجتمع آموزشی دخترانه امام خمینی (ره) درکوالالامپوردارای تمامی مقاطع تحصیلی شامل ابتدایی ، راهنمایی ، دبیرستان و پیش دانشگاهی می باشد و از مهر ماه سالجاری پذیرای دانش آموزان دخترایرانی بوده است .

کد مطلب 1549097

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