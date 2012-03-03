به گزارش خبرگزاری مهر، سؤال مهم این است که چه نسبتی میان عقلانیت و احتمالات برقرار است. این پرسشی است که رالف وج‌وود استاد فلسفه دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در سخنرانی خود در دانشگاه استنفورد آنرا مورد بررسی قرار می‌دهد.

علاوه بر اینکه پرسش در مورد نسبت میان عقلانیت و احتمالات وجود دارد این پرسش نیز مطرح است که چه چیزی می‌تواند این نسبت و ارتباط را تبیین و آن را توضیح دهد.

فرض وج وود این است که دو نسبت و ارتباط اساسی میان عقلانیت و احتمالات وجود دارد، به اعتقاد وج وود یک نسبت و ارتباط از این بین عمومی است و همه اشکال عقلانیت در آن جای می گیرند.

برای نمونه انتخاب عقلانی، باورهای عقلانی از جمله این اشکال عقلانیت هستند. این ارتباط از رهگذر برخی اصول اساسی و مبنایی نهفته در بعد هنجاری عقلانیت قابل تبیین است.

در واقع این ارتباط به علت همین جنبه هنجاری مفهوم عقلانیت است. وج وود معتقد است که این ارتباط میان عقلانیت و احتمالات چنان بنیادی است که آشکارا مورد پذیرش قرار می گیرد و نیازی به توضیح و دلیلی برای تبیین آن نیست.

دومین ارتباط میان عقلانیت و احتمال تنها مربوط به باور عقلانی است.