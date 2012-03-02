لرستانیها نام کاندیداها را در برگه های رای به طور کامل بنویسند

محمد امین رضوانی با اشاره به اطلاعیه شماره 21 ستاد انتخابات کشور به خبرنگار مهر گفت: به منظور جلوگیری از تضییع حق نامزدهای انتخابات مردم باید درهنگام نوشتن آراء، مشخصات نامزدهای مورد نظر خود را به صورت کامل و خوانا بنویسند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه همه شعب اخذ رای استان به رایانه مجهز هستند، تصریح کرد: فرآیند برگزای انتخابات به طور مطلوب در حال برگزاری است.

جانشین ستاد انتخابات استان لرستان همچنین با اشاره به روند برگزاری انتخابات به صورت رایانه ای در استان لرستان اظهار داشت: با توجه به اینکه انتخابات از طریق اتوماسیون اداری و پوشش همراه اول در سطح استان برگزار می شود هیچ گونه مشکلی در رابطه با قطعی اینترنت نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 90 درصد از کل استان لرستان تحت پوشش سیستم همراه اول است، بیان داشت: مشکل دریافت و رد و بدل اطلاعات رای دهندگان در رابطه انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود ندارد.

جانشین ستاد انتخابات استان لرستان همچنین به رصد مستمر فرآیند انتخابات اشاره کرد و یادآور شد: در صورت هرگونه تخلف در روند برگزاری انتخابات به طور حتم رسیدگی و برخورد جدی صورت خواهد گرفت.