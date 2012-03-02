مردم حضور خود در شعب اخذ رای را به ساعات پایانی روز موکول نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی ظهر جمعه حضور در انتخابات را پاسخ به دعوت مقام معظم رهبری خواند و اضافه کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران به لحاظ میزان اعتماد به آرای مردم و فضای انتخاباتی آزاد در دنیا نظیر ندارد.

وی ادامه داد: در حالی که برخی کشورها برگزاری انتخابات را به بهانه هایی چون نا آرامی های اجتماعی و یا جنگ های کوچک به تعویق می اندازند، این امر در ایران در بحرانی ترین شرایط از قبیل بمباران شهرها و روستاها و زلزله رودبار و بم نیز لغو نشد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ادعاهای واهی کشورهای مستکبر علیه نظام جمهوری اسلامی تصریح کرد: مشکل اصلی آنان با عینیت یافتن دموکراسی در ایران و الگوبرداری کشورهای منطقه از نظام سیاسی کشور ماست.

وی بیان کرد: آشکارترین دلیل برای اثبات این امر عدم صدور قطعنامه، تحریم دول غربی از نظام هایی است که در طول حیات خود حتی یک انتخابات نیز برگزار نکرده اند.

صلاحی با اشاره به سرکوب حامیان جنبش وال استریت در کشوری که همواره ادعای دموکراسی را داشته است، تاکید کرد: این امر خود دلیلی بر مواجهه آمریکا و هم پیمانانش با بحران مشروعیت و بی اساس بودن ادعاهای آنان در پیروی از لیبرال دموکراسی است.

صلاحی خطاب به افرادی که از سوی مردم انتخاب خواهند شد اظهار داشت: این افراد بایستی بدانند نماینده مردمانی هستند که حتی در دمای زیر صفر و زیر بارش برف و باران در خیابان ها شعار حمایت از رهبری را سر می دهند.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی جز خدمتگزاری به مردم نباید هدف دیگری را دنبال کنند.