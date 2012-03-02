آسمان گلستان در روز انتخابات رنگ وحدت و همدلی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، 12 اقوام مختلف در جای جای گلستان سکونت دارند که با وحدت و مسالمت آمیز در کنار هم بسر یم برند.

حضور اقوام و قومیتهای استان گلستان با پوشش های مختلف در روز انتخابات، بیش از پیش وحدت اقوام نگارستان ایران زمین را به نمایش گذاشته است.

ترکمن، سیستانی، بلوچ، مازنی، کرد، لر، ... از جمله اقوام ساکن در گلستان هستند که سالهای سال در کنار هم سکونت دارند.

یک شهروند بندرترکمن، عنوان کرد: امروز به پای صندوق های رای آمدیم تا وحدت و اتحاد خود را به جهانیان ثابت کنیم.

یکی از اقوام سیستانی ساکن گلستان نیز با بیان اینکه همه اقوام با هم برابر و برادر هستیم، بیان داشت: دشمن بداند که تلاشهایشان برای ایجاد تفرقه بین مردم بی نتیجه است.

به گزارش خبرنگاران مهر از مناطق مختلف گلستان، حضور گلستانیها با لباس های محلی اقوام در پای صندوق های رای پرشکوه و چشمگیر است.

استقبال بی نظیر گلستانیها برای شرکت رد انتخابات، تمدید زمان رای گیری را در استان ضروری می سازد.

طبق اعلام مسئولان یک میلیون و 400 هزار تعرفه برگ رای در این دوره انتخابات پیش بینی شده است.

یک میلیون و 108 هزار گلستانی واجد شرایط رای دادن در نهمین دوره انتخابات مجلس هستند.