به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی با حضور در شعبه اخذ رای حوزه انتخابیه اراک و کمیجان رای خود را به صندوق شماره 172 نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی انداخت و در جمع خبرنگاران افزود: مردم غیور ایران اسلامی با حضور گسترده در پای صندوق‌های رای و انتخاب اصلح نظام و کشور را در برابر توطئه‌های دشمنان بیمه می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه مخالفان جمهوری اسلامی باید از خواب غفلت بیدار شوند افزود: دشمنان نظام ببینند که تحریم‌ها نه تنها در اراده و عزم این ملت خللی ایجاد نکرده، بلکه موجب وحدت و همبستگی هر چه بیشتر مردم و مسئولان می‌شود.

وی از مردم خواست ضمن حضور در پای صندوق‌های اخذ رای در انتخاب نماینده اصلح نیز نهایت دقت را به عمل آورند.

وی گفت: مردم باید به کسی رای بدهند که دغدغه کشور دغدغه همیشگی‌اش باشد، خود را وقف خدمت کند و پست و مقام را ابزاری نه برای کسب هدف بلکه برای خدمت به مردم بداند.

وی گفت: مردم امروز، حماسه ای جاودان را می آفرینند و آمریکایی ها و تحریم کننده های ایران بدانند که ملت ما با بصیرت و در راستای بیعت با امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب در میدان عمل با عظمت ایستاده است.