رای نیاوردن نشانه نقص و ضعف افراد نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نماز جمعه یزد اظهار داشت: آرای مردم امانت است و مسئولان اجرایی باید در حفظ، امانتداری و شمارش آرا بی طرفی کامل را حفظ کنند.

وی افزود: در اسلام قضیه برد و باخت مطرح نیست و طبیعی است که عده ای در این انتخابات رای نخواهند آورد.

ناصری عنوان کرد: آنان که رای می آورند نباید خود را برنده تلقی کنند زیرا مسئولیت آنها بیشتر شده و باید خود را خدمتگزار مردم بدانند.

وی ادامه داد: در ادامه کسانی هم که رای نیاورده اند نیز بازنده نیستند و رای نیاوردن آنها به این معنا نیست که نشانه نقص و ضعف آنها باشد.

ناصری تاکید کرد: صلاحیت همه کاندیداها توسط شورای نگهبان تایید شده و همه خوبند اما قرعه فال به نام یکی خواهد افتاد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: آمریکا و انگلیس در مسیر همیشگی دشمنی خود هستند و ملت ایران هرگز از آمریکا و دشمنان خود روی خوش ندیده و از ابتدای پیروی انقلاب ملت ایران همواره مورد هجمه دشمنان بوده است.

ناصری عنوان کرد: ملت ایران بداند که آمریکا خیرخواه آنها نیست و از هر فرصتی برای ضربه زدن به نظام و ملت استفاده می کند.