به گزارش خبرنگار مهر، "یه روز ابری بدون باران" عنوان تله فیلمی به کارگردانی مسعود کرامتی و تهیه کنندگی سیدعلیرضا خاتمی است که با حضور بازیگرانی چون مسعود کرامتی، علی جاوید فر و بهروز پیروزان داستان زندگی پسربچه‌ای 8 ساله را روایت می‌کند که به دلیل مشکلات بسیار تصمیم می گیرد از خانه فرار کند، اما ...

"عامل سوم" فیلمی به کارگردانی مجید جوانمرد به تهیه‌کنندگی محمدرضا ایزدی یکتا است که با مضمون پلیسی ـ معمایی به عملکرد یک شرکت رایانه‌ای می‌پردازد که تمام لوازمات نرم افزاری و سخت افزاری اداره های دولتی را تأمین می کند تا اینکه ... در این فیلم بازیگرانی چون کوروش تهامی، لیلا بلوکات، پویا امینی و امیر دژاکام به ایفای نقش پرداختند.

فیلم تلویزیونی "من قهرمان نیستم" به کارگردانی محسن توکلی و تهیه‌کنندگی مجید مظفری داستان کودکی را روایت می‌کند که به دنبال قهرمان شدن در همه زمینه ها با مسائلی روبرو می‌شود که این مسائل آغازگر ماجراهایی در ذهن و زندگی او است در این فیلم بازیگران بومی خراسان رضوی بازی کردند.

فیلم تلویزیونی "یه گوشه دنج" به کارگردانی افشین صادقی و تهیه کنندگی اکبر صادقی برای پخش در سال نو تولید می‌شود.

این فیلم با بازی عباس غزالی، حدیث میرامینی، خسرو احمدی، فریده دریامج،هما خاکپاش، ابراهیم آبادی، بهرام ابراهیمی و رویا حسینی داستان زوج جوانی را روایت می‌کند که بر سر برخی اختلافات درگیر مسائلی می شوند که این مسائل ماجراهای بسیاری را در زندگی آنها به وجود می‌آورد.

"پرواز"عنوان اثری دیگر از گروه مجموعه های نمایشی شبکه دو سیماست که به کارگردانی محمد حمزه‌ای و تهیه‌کنندگی محمد ناجی در نوروز 91 از این شبکه روی آنتن می‌رود. این تله فیلم با بازی سیاوش خیرابی، خاطره حاتمی، اسماعیل سلطانیان و زهره حمیدی داستان مردی به نام پرهام را به تصویر می‌کشد که از همان نوجوانی بلند پرواز بوده و همین موضوع باعث می‌شود او در زندگی مشترک خود دچار مسائل بسیاری شود.

"روز چهارم" به کارگردانی فیاض موسوی و تهیه‌کنندگی علی حجازی مهر داستان زندگی مردی را روایت می‌کند که با ورودش به باند سرقت جواهرات دچار درگیریهای بسیاری در زندگی خود و خانواده‌اش می‌شود. در این فیلم بازیگرانی چون نیما فلاح، سحر ولد بیگی و علی دهکردی بازی کردند.

"قصه من و دوچرخه بابام" به کارگردانی فیاض موسوی و تهیه‌کنندگی علی حجازی مهر نیز روایت گر قصه زندگی پسربچه‌ای است که با فوت پدرش سعی دارد چرخ زندگی و امرار معاش خانواده را به دست گیرد. این فیلم با نگاهی به خورده فرهنگهای بومی مردم کاشان ساخته می‌شود.

فیلم تلویزیونی "شیشه‌های بخار گرفته" به کارگردانی سید رحیم حسینی و تهیه‌کنندگی علی مهام اثری دیگر از گروه فیلم‌های تلویزیونی شبکه دو سیماست که با بازی نقش آفرینانی چون محسن قاضی مرادی، محرم زینال زاده، فرحناز منافی ظاهر و مهرداد ضیایی در سال جدید از شبکه دو پخش خواهد شد. این فیلم که با نگاهی متفاوت به مقوله کارآفرینی در حال تولید است قصه فردی را روایت می‌کند که در کار و مسائل مالی مورد سوء ظن قرار می‌گیرد او برای رهایی از این موضوع درگیر ماجراهایی می شود که ...