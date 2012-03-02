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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۰

حسینی ن‍ژاد خبر داد:

ایجاد 147 صندوق سیار در ساری

ایجاد 147 صندوق سیار در ساری

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه انتخابیه ساری گفت: 147 صندوق سیار آرای مردم را در حوزه انتخابیه ساری و میاندرود جمع آوری می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی نژاد ظهر در جمع خبرنگاران مستقر در فرمانداری با بیان اینکه تاکنون شاهد حضور مردم در پای صندوق های رای بودیم، افزود: حضور مردم نسبت به انتخابات مجلس در سال های اخیر امسال پر رنگ تر بوده است.

وی اظهار داشت: تاکنون برخی تخلفات به فرمانداری گزارش شده ولی چون مستند نیست برخوردی صورت نگرفته است.

حسینی نژاد با بیان اینکه 147 صندوق سیار اخذ رای برای شهرستان ساری تدارک دیده شده است، بیان داشت: صندوق سیار حوزه انتخابیه شهرستان ساری و میاندرود در زندان، دانشگاه ها، بیمارستان، خانه های سازمانی به جمع آوری رای می پردازند.

وی با اشاره به اینکه برخی نامزدهای انتخاباتی از سوی سرمایه دارانی حمایت مالی می شوند تا تبلیغ گسترده ای داشته باشند، افزود:حمایت سرمایه داران به نامزدها دلیل بر در خدمت بودن نظام ثروت نیست، نوعی حمایت محسوب می شود.

رئیس حوزه انتخابیه ساری، تبلیغات نامزدهای انتخاباتی که امسال به صورت ساماندهی شده در سطح حوزه های انتخابیه انجام شد، گفت:  ایجاد جایگاه ویژه تبلیغات روند قابل قبولی را برای شهروندان فراهم کرده است.

کد مطلب 1549110

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