حضور گسترده خراسانی ها پای صندوق های رای/ احتمال تمدید زمان رای گیری

به گزارش خبرنگار مهر، مردم غیرتمند و حماسه ساز خطه آفتاب همچنان در پای صندوق های رای ایستاده اند و از میان جمعیت فراوانی که برای انداختن آرا خود به شعبه های اخذ رای مراجعه کردند حضور رای اولی ها در این استان چشم گیر و قابل توجه است.

امروز استان خراسان رضوی هوای مطلوبی دارد و در این هوای بهاری حضور با شکوه خراسانی ها در پای صندوق ها افتخاری دیگر می آفریند.

گزارش ها حاکی است که بسیاری از خانواده ها در این روز تعطیل با مراجعه به حرم مطهر ضمن عرض سلام و بیان ارادت خود بر آستان علی بن موسی الرضا رای خود را در صندوق ها انداخته و باز هم با مشارکت حداکثری به صحنه انتخابات شکوه بیشتری دادند.

یکی از رای دهندگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: مردان و زنان خراسان رضوی با مشارکت در صحنه انتخابات مشت محکمی بر دهان مستکبران زده و نشان می دهد که وضعیت نامطلوب اقتصادی و فشارها و تهدیدهای جوامع غربی نمی تواند آنها را از حضور در صحنه انتخابات باز دارد.

علیرضا موحد ادامه داد: مردمان سرزمین آفتاب باری دیگر در راستای تجدید میثاق با انقلاب اسلامی و امام راحل در انتخابات مشارکت کرده و پاسخ دندان شکنی به مستکبران می دهد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور با شکوه مردم در پای صندوق های رای حماسه ای عظیم را برای ملت ایران می آفریند.

حجت الاسلام محمود مرویان حسینی بیان کرد: مردم غیرتمند ایران اسلامی و به خصوص مردم همیشه در صحنه خراسان رضوی باری دیگر با حضور و مشارکت در انتخابات همانند راهپیمایی 22 بهمن ماه حماسه آفرینی کردند.

وی افزود: انتخابات مظهر تجلی حضور و میثاق ملت با آرمان های امام راحل و انقلاب اسلامی است و امروز حضور حداکثری آحاد جامعه مشت محکمی بر دهان مستکبران است.

وی با اشاره موج بیداری اسلامی در منطقه که نشات گرفته از انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: جنبش و بیداری کشورهای منطقه نشان می دهد که نظام سلطه در حال براندازی و نابودی است و تبلیغات کشورهای بیگانه بر علیه ایران برای کاهش حضور مردم در پای صندوق های رای صورت گرفته است.

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گزارش: مرضیه صاحبی