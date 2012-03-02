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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۷

نوروزی درگفتگو با مهر:

چهار محال و بختیاری دارای 50 هزار رای اولی است

چهار محال و بختیاری دارای 50 هزار رای اولی است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرکل سیاسی و انتخاباتی استانداری استان چهارمحال و بختیاری گفت: چهار محال و بختیاری دارای بیش از 50 هزار رای اولی است.

مجتبی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از595هزار نفر در سطح این استان واجد الشرایط رای دادن هستند، بیان داشت: در دور نهم مجلس 50 هزار رای اولی در این انتخابات مشارکت دارند.

وی افزود: این تعداد افراد اولین نقش بزرگ سیاسی را با حضور در انتخابات مجلس نهم برای خود و استان رقم خواهند زد.

مدیرکل سیاسی و انتخاباتی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تعداد 657 شعبه اخذ رای در این استان وجود دارد، بیان داشت: از این تعداد 205 شعبه سیار و 452 شعبه ثابت است.

نوروزی ادامه داد: مردم استان در هر جا و هر موقعیتی که نیاز بوده حضور پر شور و فعال داشته و همیشه در صحنه حاضر بوده اند.

کد مطلب 1549112

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