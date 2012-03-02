منتخبان مردم باید حق و حقوق آنها را بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاج رسولیها در جمع خبرنگاران پس از انداختن رای خود به صندوق با بیان اینکه اساس جمهوری اسلامی ایران قائل به مجلس شورای اسلامی است، تصریح کرد: اگر مجلسی قوی و اصلح متشکل از افراد کاردان تشکیل شود موجب پیشرفت شهرها خواهد شد.

وی ادامه داد: از آن جایی که تمامی کارها از مجلس سرچشمه می‌گیرد، مجلس قدرتمند قوانین درست و قوی تدوین می‌کند بنابراین نماینده اصلح در مجلس در سرنوشت کشور نقش به سزایی دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه تحقق مدیریت واحد شهری یکی از مهم‌ترین خواسته های مردم اصفهان از نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی است، گفت: نمایندگان این دوره اصفهان در مجلس شورای اسلامی احداث و به جریان انداختن طرح‌های عمرانی اصفهان را در سرلوحه برنامه­های قرار دهند و برای حمل و نقل عمومی کلان‌شهرها و تجهیز و تقویت آنها تلاش کنند.

وی ادامه داد: بیکاری، مسکن، تحقق سهم تولید و حمل و نقل عمومی شهرها در این طرح، اجرای تمام سیاست‌های طرح هدفنمندی یارانه‌ها و توجه مسائل فرهنگی و نظارت بر دستگاه‌های دولتی از جمله مطالبات و مشکلات مردم اصفهان است.

حاج رسولیها خطاب به منتخبان این دوره از مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مردم این شهر و استان با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کنند و منتخبان باید حق و حقوق مردم را بگیرند.

