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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۵

حسینی در گفتگو با مهر :

مردم با تشخیص خوب خود آینده ایران اسلامی را رقم می زنند

مردم با تشخیص خوب خود آینده ایران اسلامی را رقم می زنند

محلات- خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر نیم ور محلات گفت: مردم ایران اسلامی و شهر نیم ور، با تشخیص خوب خود، آینده شهر و ایران اسلامی را رقم می زنند.

سیدهادی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر  افزود: حضور آگاهانه و پرشور مردم همراه با قوت تشخیص خوب و آگاهی آنان از شرکت در انتخابات می تواند زمینه ساز ایرانی آباد باشد.

وی بیان داشت: مردم پرشورتر از سالیان گذشته در انتخابات شرکت کرده اند و پیش بینی می شود این حضور در عصر روز جمعه، دوازدهم اسفندماه پررنگتر شود.

رئیس شورای اسلامی شهر نیم ور اظهار داشت: افرادی که توسط همین مردم انقلابی انتخاب می شوند باید با تعهد و تلاش و ولایتمداری و برنامه ریزی صحیح، علاوه بر امورات جاری و مهم کشوربه برطرف کردن مشکلات هر خطه نیز بپردازند.

وی گفت: امروز، حق انتخاب در دستان هر ایرانی است و آحاد مردم ایران با رای دادن به افراد متدین، دلسوز، متخصص و کارآمد می توانند در توسعه کشور نقش مهمی را ایفا کنند.

شهر نیم ور یکی از شهرهای شهرستان محلات است.

کد مطلب 1549114

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