به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پوراحمدنژاد مسئول کمیته امور شهرستان‌ها و دبیر اجرایی ستاد انتخابات استان تهران عصر امروز در نشست خبری اظهار داشت: بحمدالله حضور مردم به قدری چشمگیر بود که همه ما را به وجد آورد.

وی تصریح کرد:‌ درکمال تعجب مردم نجیب و قدرشناس ایران از ساعات اولیه صبح امروز پای صندوق‌های رای حضور به هم رساندند و شور و شعف خاصی به وجود آوردند به طوری که امیدهای واهی دشمنان را نقش بر آب کردند.

دبیر اجرایی ستاد انتخابات استان تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که از او پرسید با توجه به حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رای آیا تا کنون درخواست ارسال تعرفه‌ از شهرستان‌های مختلف داشته‌اید، گفت:‌ در حال حاضر درخواست تعرفه برای شهرستان‌ها به ستاد انتخابات استان تهران ارسال شده است.

وی با بیان اینکه غالب شهرستان‌های استان تهران اعلام کردند که نیاز به تعرفه انتخاباتی دارند، گفت: در حقیقت به دلیل بعد مسافت شهرستان های استان تهران با ستاد انتخابات این استان هر تعداد شعب اخذ رای تبدیل به ناحیه اخذ رای و هر تعداد ناحیه اخذ رای تبدیل به منطقه اخذ رای شده است و این مناطق مکلف هستند که اگر 20 الی 30 درصد تعرفه‌های انتخاباتی‌شان کم شد آنها را از حوزه اصلی اخذ رای درخواست کنند تا برای آنها ارسال شود و حوزه‌های اصلی می‌توانند کاستی‌های آنها را تامین کنند.

پوراحمدنژاد افزود: خوشبختانه به دلیل اینکه پیش بینی‌های لازم در این خصوص صورت گرفته نگرانی نسبت به این موضوع نداریم.

وی با بیان اینکه کمیته امور شهرستان های ستاد انتخاباتی استان تهران از قبل ارتباطات و مبادلات لازم را از شهرستان‌ها با ستاد انتخابات استان تهران برای کم کردن برد زمانی پیگیری می‌کرده است، گفت: آخرین امکانات و نیازهای شهرستان استان تهران برآورد شده است و تمهیداتی نیز در این خصوص اندیشیده شده است.

دبیر اجرایی ستاد انتخابات استان تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که از او پرسید آیا تاکنون مشکل خاصی در شهرستان پاکدشت که کلیه فرآیندهای انتخاباتی برای نخستین بار به صورت رایانه‌ای در آنجا برگزار می‌شود نداشته‌اید، گفت: با توجه به این که کلیه فرآیند انتخابات در این حوزه انتخابیه به صورت الکترونیک و رایانه‌ای انجام می‌شود اما پیش‌بینی‌های لازم در صورت بروز مشکل انجام شده است به طوری که اگر مشکلی ایجاد شود بلافاصله شبکه رای‌گیری الکترونیکی پاکدشت به سیستم آفلاین(دستی) باز می‌گردد.

وی اضافه کرد: بر این اساس از صبح امروز تا کنون یکی دو بار قطع ارتباط موقت را در سیستم آنلاین شهرستان پاکدشت داشته‌ایم که به دلیل حجم بالای ورود اطلاعات به این سیستم بود و در این فاصله بلافاصله شبکه آنلاین به شبکه آفلاین(دستی) تبدیل شد و کار با آن صورت گرفت.