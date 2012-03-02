گزارش تلویزیون دولتی چین از انتخابات/ همصدایی ایرانیان برای مشارکت بیشتر

به گزارش خبرگزاری مهر، این تلویزیون در گزارش خود ابتدا به ارائه طرح کلی از انتخابات و تعداد نامزدهای شرکت کننده در آن می پردازد و در ادامه می گوید: این انتخابت نخستین آن پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 است که در آن محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری ایران به پیروزی رسید.

سی سی تی وی همچنین می گوید: به دلیل فشارهایی که درخصوص برنامه هسته ای ایران وجود دارد نامزدها همگی و به یکصدا خواستار حضور گسترده مردمی در پای صندوق های رای هستند.

در ادامه این گزارش آمده است: از آنجا که از زمان انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 برنامه هسته ای و دستیابی ایران به انرژی هسته ای به عنوان یک افتخار برای ایرانی ها و عاملی برای استقلال در برابر فشارهای غرب تبدیل شده انتظار می رود این انتخابات برای ایران به عنوان چهارمین تولید کننده نفت و یک قدرت منطقه ای در خلیح فارس اهمیت بسزایی داشته باشد.