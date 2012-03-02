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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۴۶

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گزارش تلویزیون دولتی چین از انتخابات/ همصدایی ایرانیان برای مشارکت بیشتر

گزارش تلویزیون دولتی چین از انتخابات/ همصدایی ایرانیان برای مشارکت بیشتر

تلویزیون دولتی چین (CCTV) در گزارش خود درباره انتخابات پارلمانی در ایران اعلام کرد که در ایران امیدواری وجود دارد که این انتخابات توازن قدرت را در داخل گردونه سیاسی برقرار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این تلویزیون در گزارش خود ابتدا به ارائه طرح کلی از انتخابات و تعداد نامزدهای شرکت کننده در آن می پردازد و در ادامه می گوید: این انتخابت نخستین آن پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 است که در آن محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری ایران به پیروزی رسید.

سی سی تی وی همچنین می گوید: به دلیل فشارهایی که درخصوص برنامه هسته ای ایران وجود دارد نامزدها همگی و به یکصدا خواستار حضور گسترده مردمی در پای صندوق های رای هستند.

در ادامه این گزارش آمده است: از آنجا که از زمان انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 برنامه هسته ای و دستیابی ایران به انرژی هسته ای به عنوان یک افتخار برای ایرانی ها و عاملی برای استقلال در برابر فشارهای غرب تبدیل شده انتظار می رود این انتخابات برای ایران به عنوان چهارمین تولید کننده نفت و یک قدرت منطقه ای در خلیح فارس اهمیت بسزایی داشته باشد.

کد مطلب 1549117

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