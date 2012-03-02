عملکرد رسانه های گلستان در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، حواد قناعت بعد از ظهر جمعه در حاشیه ستاد انتخابات استان افزود: عملکرد رسانه ها بسیار عالی بوده و آنها از اعضای خانواده نظام هستند و مانند تمام مجموعه ها ی دیگر نقش بسیار خوبی را در ایجاد فضای رقابتی و گرم انتخابات ایفا کردند.

استاندار استان گلستان با بیان این که دشمنان نظام حضور مردم را در انتخابات چشمگیر اعلام کردند، گفت: حضور پرشور مردم در انتخابات امروز، تودهنی بزرگی به آمریکاست.

وی اظهار داشت: قرار بود آمریکا و متحدانش دو روز قبل کنفرانس 12 اسفند را برای ایجاد موج دوباره در روزهای آخر تبلیغات علیه مجلس نهم برگزار کنند که این کنفرانس لغو شد.



وی ادامه داد: تجربیات گذشته نشان داده دشمن در هر زمان درصدد ایجاد توطئه و شیطنت و بدنبال عدم حضور مردم در انتخابات بوده و بخصوص اکنون که بحث تحریم ها و فشارهای اقتصادی مطرح است، ملت برای انزجار خود به آمریکا و یکپارچگی داخلی و علاقه به رهبری حضور گسترده در انتخابات خواهند داشت.



قناعت در بخش دیگری از سخنانش به نحوه برگزاری انتخابات الکترونیکی در شهرستان علی آباد کتول اضافه کرد: اقدام نو و جدیدی بوده و علی آباد جزو 14 شهرستان کشور است که در آن انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می شود.



وی گفت: ستاد انتخابات از هفته های قبل برنامه های آموزشی متعددی را با هماهنگی صدا و سیما پخش کرده و براساس گزارش های رسیده از فرمانداری این شهرستان در امروز، تاکنون مشکلی بوجود نیامده و انتخابات مرتب و منظم در حال برگزاری است.