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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۵

بهرامی در گفتگو با مهر:

مردم استان کرمانشاه امروز بار دیگر حماسه ای نو خلق کردند

مردم استان کرمانشاه امروز بار دیگر حماسه ای نو خلق کردند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: جانشین ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت: مردم شهر کرمانشاه و دیگر شهرستانهای استان، امروز بار دیگر حماسه ای نو خلق کردند.

هومان بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پرشور امروز مردم کرمانشاه در پای صندوقهای رای گفت: امروز مردم کرمانشاه با حضور پررنگ خود بار دیگر ولایتمداری و حسن وطن دوستی خود را به نمایش گذاشتند.

جانشین ستاد انتخابات استان کرمانشاه افزود: امروز مردم استان کرمانشاه ثابت کردند که تاکنون هیچ کدام از خواسته های بدخواهان در این مرز و بوم عملی نشده است و توطئه های دشمنان برای حضور کم رنگ مردم در 12 اسفندماه بی تاثیر بوده است.

بهرامی تاکید کرد: شهروندان محترم زمان رای دادن خود را به ساعات پایانی نیندازند و سعی کنند در اولین فرصت به نزدیکترین شعبه اخذ رای مراجعه کنند.

جانشین ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت: مردم شهر کرمانشاه و دیگر شهرستانهای استان، امروز بار دیگر حماسه ای نو خلق کرده اند به طوری که دوربین ها و رسانه های بیگانه از این مشارکت حداکثری سکوت کرده اند.

بهرامی در پایان گفت: تا ساعات 6 غروب شعبه های اخذ رای همچنان کار رای گیری را انجام می دهند و در صورت ازدحام جمعیت احتمال تمدید این زمان دور از انتظار نیست.
 

کد مطلب 1549119

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