وارثان 15 خرداد با حضور خود در انتخابات حماسه آفریدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی ظهر جمعه در حاشیه بازدید از شعبات اخذ رأی حوزه انتخابیه ورامین و پیشوا در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به بازدیدی که از برخی از صندوقهای رأی داشته‌ایم با استقبال مردم شهیدپرور شهرستان ورامین، انتخابات این دوره پرشور و باشکوه ‌تر از گذشته بوده است.

وی بیان داشت: مردم ایران اسلامی با اقتدا به رهبرشان و الگوگیری از مراجع تقلید که در خط پیشین آنها در انتخابات حضور یافته و رأی دادند با حضور پرشور خود اقتدار و بصیرت و حمایت مجدد خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نشان داده و بار دیگر با آرمان‌های والای امام، شهدا و مقام معظم رهبری تجدید میثاق کردند.

این مسئول افزود: با توجه به اینکه انتخابات امروز از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است مردم با حضور باشکوه خود حمایت بیش از حد خود را از انقلاب اسلامی ایران به رخ جهانیان کشاندند و با حضور باصلابت و دندان‌شکن خود پاسخ محکمی به دشمنان انقلاب اسلامی ایران دادند.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه طی ماههای اخیر تبلیغات بسیاری توسط دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است اما امروز مردم برخلاف همه توطئه‌ها و تبلیغات دشمن با بصیرت همیشگی خود در صحنه حضور یافته و به ندای رهبر خود لبیک و دعوت مراجع تقلید را پاسخ گفتند.

انتخابات افق جدیدی را پیش روی انقلاب اسلامی ترسیم خواهد کرد

امام جمعه موقت ورامین ادامه داد: انتخابات نهمین دوره مجلس اسلامی به عنوان اولین انتخابات پس از فتنه سال 88 و درحالی که امواج خروشان بیداری ملتهای مسلمان، مناسبت جدیدی را بر جهان حاکم کرده است، افق جدیدی را پیش روی انقلاب اسلامی ترسیم خواهد کرد.

وی یادآور شد: این انتخابات از انتخابات گذشته بسیار حساس تر است و این امت حزب الله درهر مرحله پرشورتر در صحنه حاضر شدند و به دشمنان نشان دادند که حامی انقلاب و نظام هستند.

محمودی اضافه کرد: امروزهم بار دیگر مردم با هیجانات و شور سیاسی خود به پای صندوقهای رأی آمده اند تا با حضور خود به دشمنان کشور بفهمانند همیشه و در همه شرایط تحت امر ولی فقیه خود مقام معظم رهبری هستند.