گرد و غبار مانع حضور خوزستانی ها در انتخابات نشد

به گزارش خبرنگار مهر، گرد و غبار که از شب گذشته در شهرهای مختلف استان خوزستان آغاز شده با وجود اینکه تنفس را برای مردم این استان سخت کرده است ولی مانع حضور مردم در پای صندوقهای اخذ رای نشده به گونه ای که اغلب حوزه های انتخابیه شاهد حضور باشکوه مردم است.

در روزهایی که پدیده گرد و غبار در شهرهای مختلف خوزستان تشکیل می شد مردم سعی می کردند از خانه بیرون نیایند و معمولا در چنین وضعی خیابانها و معابر خالی از عابرین و مردم است.



همچنین طبق توصیه های مراکز بهداشتی تردد کودکان و سالخوردگان و افرادی که دارای مشکلات تنفسی هستند در هنگام بروز گرد و غبار هم نباید صورت بگیرد ولی امروز سالخوردگان و حتی بیماران برای حضور در پای صندوقهای رای درنگ نکردند و با حضور خود توطئه دشمنان برای هر گونه بهره برداری از این انتخابات را نقش برآب کردند.



ازشهرهای مختلف خوزستان حتی شهرهای شمالی خبر می رسد که با وجود گرد و غبار حضور مردم بسیار ستودنی است.



مشاهده آخرین تصاویر ماهواره هواشناسی نشان دهنده شکل گیری توده هوای حاوی گرد و غبار و خاکی در جنوب و مرکز و شمال کشور عراق است که بررسی به عمل آمده نشان می‌دهد که در بخش‌هایی از جنوب و غرب و مرکز استان شاهد کاهش دید ناشی از پدیده گردو غبار هستیم.



در خوزستان دو هزار و 809 صندوق اخذ رای وجود دارد که از این تعداد یک هزار و 951 صندوق به صورت ثابت و 858 صندوق سیار هستند همچنین به موجب قانون، در اهواز سه صندوق فرعی کار رای‌گیری از اقلیتهای مذهبی را انجام می دهند.

صندوقهای اخذ رای امروز شاهد وطن دوستی خوزستانیها هستند.