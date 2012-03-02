حضور مردم در انتخابات توطئه های دشمن را منکوب می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی نوبخت در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه امروز ساری اظهار داشت:حضور حداکثری در انتخابات امروز از مسائل مهمی است که مردم برای شرکت در سرنوشت خود، حضور می یابند.

وی با بیان اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون مردم همواره در صحنه بوده و در انتخابات شرکت کرده اند، ادامه داد:حضور مردم در انتخابات ، پاسخی به توطئه های دشمنان است.

این مسئول با اشاره به اینکه همه ادیان به ویژه اسلام توجه اکیدی بر درخت و درختکاری دارند، بیان داشت: در قرآن هم اشاراتی به این موضوع شده است.

وی با بیان اینکه حفظ منابع طبیعی و جنگل از وظایف دینی است که باید به آن عمل کنیم ، متذکر شد: از مهم ترین مزایای جنگل،کنترل آب های سطحی و تغذیه کننده آب های زیرزمینی است.

نوبخت ، تصریح کرد: درختانی که در جنگل داشته می شوند ، خلل و فرج هایی ایجاد می کنند که خاک را برای کشاورزی مساعد می کند.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از مزایای جنگل، جلوگیری از سل و ضررهای ناشی از آن برای جامعه است ، گفت: نقش دیگر جنگل و مراتع ، سالم سازی فضا و هوا است.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران افزود: جنگل توامندی مناسبی برای سالم و پاکیزه کردن فضای اطراف دارد.

وی با اشاره به اینکه اغلب ریزگردهایی که در کشورهای همسایه تولید می شود، خساراتی را به آن کشورها و کشور ما وارد کرده است ، بیان داشت:نقش جنگل برای جلوگیری از این معضل، بسیار مفید است.