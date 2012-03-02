حضور مردم نشان دهنده آگاهی و بصیرت آنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی ناطقی دریکی ازشعبه های اخذ رای ساوجبلاغ حاضرشد و رای خود را به صندوق ریخت.

وی سپس در گفتگو با خبرنگارمهراظهارداشت: مردم بزرگ ایران اسلامی بار دیگربا حضور شکوهمند خود به جهانیان اثبات کردند که همیشه در صحنه حاضر هستند.

وی ادامه داد: مردم همواره برای دفاع از ارزشها و دستاوردهای انقلاب خود همیشه آماده هستند.

وی افزود: دشمنان همیشه از وحدت و همبستگی ملت ایران درهراس هستند و به این دلیل به ایجاد تفرقه و شکاف بین مردم و مسئولان می پردازند.

امام جمعه ساوجبلاغ گفت:این تفرقه افکنی در اولویت برنامه های آنان است که خوشبختانه تاکنون ناکام مانده است.