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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۳۰

ناطقی در گفتگو با مهر:

حضور مردم نشان دهنده آگاهی و بصیرت آنان است

حضور مردم نشان دهنده آگاهی و بصیرت آنان است

ساوجبلاغ – خبرگزاری مهر: امام جمعه ساوجبلاغ گفت: حضور پرشور و با اکثریت مردم در پای صندوقهای اخذ رای نشان از آگاهی و بصیرت آنان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی ناطقی دریکی ازشعبه های اخذ رای ساوجبلاغ حاضرشد و رای خود را به صندوق ریخت.

وی سپس در گفتگو با خبرنگارمهراظهارداشت: مردم بزرگ ایران اسلامی بار دیگربا حضور شکوهمند خود به جهانیان اثبات کردند که همیشه در صحنه حاضر هستند.

 وی ادامه داد: مردم همواره برای دفاع از ارزشها و دستاوردهای انقلاب خود همیشه آماده هستند.

وی افزود: دشمنان همیشه از وحدت و همبستگی ملت ایران درهراس هستند و به این دلیل به ایجاد تفرقه و شکاف بین  مردم و مسئولان می پردازند.

امام جمعه ساوجبلاغ گفت:این تفرقه افکنی در اولویت برنامه های آنان است که خوشبختانه تاکنون ناکام مانده است.

کد مطلب 1549125

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