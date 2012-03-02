مجلس تراز نظام اسلامی است/ حضور در انتخابات نشانه هوشیاری ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های این هفته نمازجمعه ابرکوه اظهار داشت: مقام معظم رهبری در دیدار دو روز گذشته خود با هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم حساسیت این انتخابات نسبت به گذشته را مضاعف خواندند و فرمودند به لطف الهی ملت ایران در روز جمعه سیلی سخت تر از 22 بهمن به چهره استکبار خواهد زد و عزم و اراده مستحکم خود را به رخ دشمن خواهد کشید تا جبهه استکبار بداند در مقابل این ملت کاری از پیش نخواهد برد.

وی افزود: مظهر زنده بودن یک ملت عزم و اراده راسخ آنان است و بنابراین در هر کشوری که حضور مردم در انتخابات گسترده باشد نشانه هوشیاری ملت و همراهی آنان با نظام خود است.

حسینی اظهار امیدواری کرد: مردم نمایندگانی ولایتمدار، متعهد، متخصص شجاع، فعال و کاردان را برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی برگزینند.

وی افزود: مجلس در راس همه امور است و تراز نظام اسلامی است که می تواند در دهه چهارم انقلاب در امر پیشرفت و عدالت نقش کلیدی خود را ایفا کند، قوانینی تدوین کند که صیانت بخش نظام اسلامی باشد و برحسن اجرای قوانین شأن نظارتی داشته باشد و در قبال دسیسه های شیطان بزرگ و اقمار اروپایی آن و فتنه گری عوامل داخلی فتنه گران و منحرفین، موضعی انقلابی داشته باشد.

همه پرسی سوریه بدخواهان را ناکام کرد

وی در ادامه و در مورد همه پرسی قانون اساسی سوریه و در بحث قضایای جهان اسلام اظهار داشت: تغییراتی در قانون اساسی سوریه صورت گرفته است که عمدتأ در راستای استقرار دمکراسی و پاسخگویی به مطالبات مخالفین است تا بهانه را از دست عوامل بدخواه بگیرد.

وی افزود: در این همه پرسی 60 درصد مردم شرکت کردند و از میان آنان 89 درصد به اصلاح قانون اساسی رای مثبت دارند و رئیس جمهور سوریه نیز دستور اجرایی شدن آن را صادر کرد.

حسینی یادآور شد: طرح اصلاح قانون اساسی که به رفراندوم گذاشته شده و دستور اجرایی شدن آن نیز صادر شد، آغاز دور جدید سیاسی در سوریه است و اقدامی حساب شده و مهم در تقویت موقعیت دولت سوریه و گرفتن بهانه از دست معاندین است که مورد حمایت اردوگاه استکبار هستند و به همین دلیل بعید است که از این پس هم دست از شرارت بردارند.

انتخابات یمن مضحک و نمایشی است

حسینی در مورد بحث انتخابات یمن اظهار داشت: اخیرا معاون دیکتاتور یمن را در رقابت تک نفره با برنامه ریزی قبلی آمریکا و اروپا و تدوین سناریویی به نام طرح شورای همکاری خلیج فارس بر یمن تحمیل کردند و معاون دیکتاتوری را جایگزین وی کردند که 33 سال خون ملت یمن را مکید و همین شخص که امروز رئیس جمهور شده است نیز در این حکومت خودکامه نقش اساسی داشت.

وی افزود: مردم یمن هوشیارتر از آن هستند که اجازه دهند انقلابشان ناقص بماند چون با دادن هزاران شهید هرگز نباید فریب این خیمه شب بازیها را بخورند و نشانه این هوشیاری هم حضور مستمر آنان در تظاهرات علیه حکومت بی پایه و غاصب یمن است و امیدواریم به لطف خدا این کشور و مردم بحرین و دیگر کشورهای به پاخواسته تا احقاق حقه خود مقاومت کنند.

درختکاری از سنتهای رسول خدا (ص) و امیرالمومنین (ع) است

حسینی در ادامه با اشاره به در پیش بودن هفته منابع طبیعی و روز درختکاری و با استناد به فرمایشات رهبری که بنده هرسال در چنین روزهایی شخصاً درخت می کارم تا احترام به گیاه و تجلیل از منطق نگبانی از منابع طبیعی و فضای سبز در ملاءعام انجام گیرد، افزود: منابع طبیعی ثروتهای ملی هستند که در طول تاریخ برای آن رنج ها کشیده شده است و باید جلوه تصرفات نابجا و تخریب جنگل ها گرفته شود.

وی در ادامه اظهار داشت: اگر دقایقی کنار سروکهن ابرکوه بنشینید و فارغ از دغدغه های دنیا به آن نگاه کنید، می بینید که با زبان نگاه باشما سخن می گوید و خاطراتی تلخ و شیرین از قرنها عمر خود از انسانها دارد، هم آنان که به او بدکردند و هم آنان که او را مورد مهر و عطوفت قرار دادند و از مهربانی ها یابی مهری ها سخن می گویدو چه خوب است که ما با طبیعت مهربانانه عمل کنیم.

هفته نیکوکاری را گرامی بدارید

حسینی با اشاره به 14 اسفندروز تاسیس کمیته امداد حضرت امام (ره) در سال 57 و آغاز هفته احسان و نیکوکاری اظهار داشت:کمیته امداد یکی از نهادهای است که به امر حضرت امام و بر مبنای الگوی علوی تشکیل شد.

وی افزود: این نهاد در راستای کمک رسانی به فقرا و نیازمندان از توانمندان کمک گرفته و به رفع مشکلات آنان و رساندن محرومین به خودکفائی تلاش می کند که نتیجه آن زودن غبار فقر از چهره جامعه است که تاکنون نقشی بارز و شفاف داشته است. حسینی در ادامه اظهار داشت:من از عزیزانم در کمیته امداد که گزارش خوبی از فعالیتشان ارائه کرده اند ، تشکر می کنم و انتظار دارم توانمندان خیر و عموم طبقات مردم در هفته احسان و نیکوکاری ، یاری رسان مددجویان به ویژه دانش آموزان نیازمند باشند زیرا ، شکرانه بازوی تواناگرفتن دست ناتوان است.

گرامیداشت وفات حضرت معصومه(س) در 10 ربیع الثانی در سال 210هجری از دیگر محورهای خطبه های دوم نماز جمعه این هفته بود.