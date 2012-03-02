حضور مردم دشمن را مایوس می کند/ تقدیر از مشارکت گسترده کردستانی ها

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمد امین راستی در خطبه های نماز جمعه سنندج حضور مردم در صحنه و مشارکت گسترده در انتخابات را زمینه ای برای شکست دادن تمامی توطئه های دشمن بر علیه نظام اسلامی عنوان کرد.

وی ادامه داد: مردم کشورمان امروز بار دیگر و در راستای عملی کردن فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی حضوری قابل توجه در صحنه داشته اند که انتظار می رود تا پایان رای گیری این حضور همچنان نیز ادامه داشته باشد و مردم ما حضوری حماسی را در تاریخ 12 اسفند ماه به ثبت برسانند.

امام جمعه موقت سنندج با اشاره به اهمیت این حضور مردم در صحنه برای آینده نظام اسلامی بیان کرد: مردم با حضور خود ثابت می کنند که تحت هر شرایطی پشتیبان نظام اسلامی هستند و پیام اصلی این حضور برای دشمن این است که تهدید و توطئه های مختلف تاثیری در حمایت مردم از نظام ندارد.

وی ضمن تقدیر از حضور همه مردم کشور به ویژه مردم استان کردستان در پای صندوق های رای از ساعات اولیه رای گیری اظهار داشت: کردستانی ها همانند سایر صحنه ها از همان لحظات اولیه حضور قابل توجهی در صحنه داشتند و این مهم ثابت کرد که مردم کردستان بدون توجه به یاوه گویی های دشمن همواره در دفاع از نظام اسلامی و انقلاب پیشتاز هستند.

ماموستا راستی مشارکت کردن در عرصه های مختلف به ویژه انتخابات را یک وظیفه دینی و ملی عنوان کرد و یادآور شد: انتظار می رود که مردم در کنار حضور پرشور خود در صحنه زمینه را برای انتخاب کاندیدای اصلح و خوب نیز فراهم کنند و به افرادی رای بدهند که لایق خدمتگزاری هستند.

وی در پاسان ضمن محکوم کردن هتک حرمت به قرآن کریم توسط نظامیان کشور آمریکا در افغانستان عنوان کرد: همه ملت های آزاده و مسلمان باید در مقابل این حرکت و جنایت در حق کشورهای اسلامی به پا خیزند و با محکوم کردن آن برای همیشه دسیسه های این چنین را نقش برآب کنند.

امروز همزمان با سراسر کشور انتخابات مجلس شورای اسلامی در پنج حوزه انتخابیه در کردستان برگزار می شود و مردم استان تاکنون حضوری پرشور در صحنه داشته اند.

