مردم ایران بالاترین مشارکتها را در انتخابات دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های نماز جمعه امروز برازجان اظهار داشت: یکی از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی حضور و مشارکت گسترده مردم در انتخابات است.

وی ادامه داد: مشارکت مردم در سرنوشت خویش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و مردم ایران به عنوان یکی از بالاترین مشارکتهای مردمی در انتخابات در سطح جهان به شمار می‌روند.

امام جمعه برازجان ادامه داد: حضور مردم در انتخابات به منزله نمایش اقتدار، عزت و امنیت نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی اضافه کرد: ملت ایران با حضور در انتخابات پشتیبانی خود را از ولایت فقیه و رهبری انقلاب اعلام کرده‌اند و به جهانیان ثابت می‌کنند که همواره در خط رهبری و ولایت حرکت می‌کنند.

مصلح با اشاره به حساسیت بالای این دوره از انتخابات اظهار داشت: مردم ایران با سربلندی از فتنه سال 88 عبور کردند و پس از آن دشمنان تلاش بسیار زیادی برای کمرنگ‌کردن حضور مردم در انتخابات داشته‌اند.

وی افزود: مردم با حضور خود در صحنه ثابت کردند که هیچ توجهی به این تبلیغات پوشالی دشمنان ندارند و همواره با حضور خود دشمنان را نا امید و مایوس کرده‌اند.

مصلح در ادامه به روز درخت‌کاری و هفته منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: در روایات بسیار زیادی بر زراعت و درختکاری تاکید شده و اسلام نیز توجه بسیار زیادی به محیط زیست و حفاظت از منابع خدادادی داشته است.

وی در رابطه با روز احسان و نیکوکاری نیز گفت: کمک به مستمندان اهمیت بسیار زیادی دارد و بهترین انسانها کسانی هستند که دستگیری بیشتری از نیازمندان داشته باشند.